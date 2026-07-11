  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

انتخابات فدراسیون تیراندازی تا پس از بازی‌های آسیایی به تعویق افتاد

انتخابات فدراسیون تیراندازی تا پس از بازی‌های آسیایی به تعویق افتاد

اعضای مجمع فوق‌العاده فدراسیون تیراندازی با اکثریت آرا ادامه سرپرستی سهیل برخورداری و تعویق برگزاری انتخابات ریاست و هیئت‌رئیسه این فدراسیون تا پس از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فوق‌العاده فدراسیون تیراندازی صبح امروز (شنبه ۲۰ تیر) به‌صورت وبیناری و با حضور اعضای مجمع برگزار شد.

در این نشست پیشنهاد ادامه سرپرستی سهیل برخورداری و تعویق زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست و هیئت‌رئیسه فدراسیون تا پایان بازی‌های آسیایی ناگویا به رأی اعضای مجمع گذاشته شد که با ۴۱ رأی موافق و ۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

بر این اساس انتخابات فدراسیون تیراندازی که قرار بود ۲۲ تیر برگزار شود به پس از پایان بازی‌های آسیایی موکول شد و تا آن زمان سهیل برخورداری به عنوان سرپرست امور فدراسیون را بر عهده خواهد داشت.

مجمع فوق‌العاده فدراسیون تیراندازی در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و اعضای مجمع نیز به‌صورت برخط در این نشست حضور داشتند.

کد مطلب 6884736
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها