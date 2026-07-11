به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فوق‌العاده فدراسیون تیراندازی صبح امروز (شنبه ۲۰ تیر) به‌صورت وبیناری و با حضور اعضای مجمع برگزار شد.

در این نشست پیشنهاد ادامه سرپرستی سهیل برخورداری و تعویق زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست و هیئت‌رئیسه فدراسیون تا پایان بازی‌های آسیایی ناگویا به رأی اعضای مجمع گذاشته شد که با ۴۱ رأی موافق و ۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

بر این اساس انتخابات فدراسیون تیراندازی که قرار بود ۲۲ تیر برگزار شود به پس از پایان بازی‌های آسیایی موکول شد و تا آن زمان سهیل برخورداری به عنوان سرپرست امور فدراسیون را بر عهده خواهد داشت.

مجمع فوق‌العاده فدراسیون تیراندازی در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و اعضای مجمع نیز به‌صورت برخط در این نشست حضور داشتند.