به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی در مجمع فوق‌العاده این فدراسیون اظهار داشت: در ابتدا شهادت رهبر عزیز و قائد ایران را به همه شما تسلیت می‌گویم و از همه جامعه تیراندازی که در جای جای ایران برای تشییع با شکوه رهبر شهید کشورمان پای کار بودند، قدردانی می‌کنم. در ایام تشییع رهبر عزیزمان علی‌رغم اینکه فدراسیون در تهران موکب داشت هیئت‌های استانی نیز در حد توان خود در سراسر کشور توان خود را گذاشتند و پای کار بودند.



وی در ادامه افزود: از اعتماد اعضای مجمع برای ادامه این راه تشکر می‌کنم و تمام تلاش خود را می‌کنم تا بهترین فرایند برای فدراسیون تا انتخابات و تیم ملی وجود داشته باشد و بهترین نتایج را در مسابقات پیش رو و بازی های آسیایی داشته باشیم.

سرپرست فدراسیون تیراندازی در ادامه به تشریح برنامه‌های تیم ملی پراخت و گفت: تدارکات خوبی برای تیم ملی تا بازی‌های آسیایی ناگویا انجام شده است. اردوی تیم ملی در چین برگزار می‌شود همچنین با تلاش آقای نجاری دبیر کل فدراسیون اردوی مجارستان را در پیش داریم و اینها می‌تواند امکانات خوبی را تا قبل از بازی‌های آسیایی برای تیم ملی فراهم کند. از نقطه نظرات هیئت ها استفاده می‌کنیم و از توجه وزارت ورزش به فدراسیون تشکر می‌کنم.