به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی ایران در حالی اردوی تدارکاتی خود را در عمان آغاز کرده است که ملیپوشان در سه رشته تفنگ، تپانچه و تراپ با ترکیبی کامل خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکنند. اردویی که میتواند نقطه آغاز بازگشت این رشته به میادین بینالمللی پس از یک وقفه چندماهه باشد.
این اردو به مدت ۱۰ روز برنامهریزی شده و شامل تمرینات فنی، آمادگی جسمانی و کارهای تخصصی زیر نظر کادر فنی است. حضور همزمان ورزشکاران در سه رشته اصلی تیراندازی باعث شده این اردو از نظر فنی یکی از مهمترین مراحل آمادهسازی تیم ملی در ماههای اخیر محسوب شود.
در بخش تفنگ امیرمحمد نکونام، هادی غرباغی، هلیا خمسه، شرمینه چهلامیرانی، پوریا نوروزیان، ابوالفضل نعمتی، نجمه خدمتی و فاطمه امینی حضور دارند. در رشته تپانچه نیز جواد فروغی، محمدرسول عفتی، امیرمهدی کرمی، وحید گلخندان، فائزه فرهمند، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری تمرینات خود را دنبال میکنند و در تراپ نیز محمد بیرانوند و مرضیه پرورشنیا ملیپوشان اعزامی هستند.
مریم سلطانی (سرمربی تپانچه)، محمد زائررضایی (سرمربی تفنگ)، محمدحسین کریمی (مربی تفنگ)، علی افسری (مربی تراپ)، امید نجاری (سرپرست) و وحید محمودیان به عنوان کادر فنی این تیم را همراهی میکنند.
اردوی عمان در شرایطی برگزار میشود که تیم ملی تیراندازی ایران حدود ۷ ماه از حضور در رقابتهای بینالمللی دور بوده است. آخرین حضور رسمی ملیپوشان به مسابقات قهرمانی جهان مصر بازمیگردد و پس از آن این رشته رقابتهای مهمی را از دست داده است.
در همین فاصله تیم ملی ایران مسابقات قهرمانی آسیا در هند را به دلیل آنچه «مشکل در صدور ویزا» عنوان شد از دست داد و همچنین در جام جهانی آلمان نیز غایب بود. موضوعی که اهمیت اردوی فعلی را برای بازگشت به شرایط رقابتی دوچندان کرده است.
مریم سلطانی سرمربی تیم ملی تپانچه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری اردوی برونمرزی تیم ملی و میزان آمادگی ملی پوشان اظهار داشت: اردوی تیم ملی در مسقط عمان با همکاری مشترک دو کشور و در چارچوب تفاهمنامه فیمابین برگزار شد. با همکاری سجاد برخورداری و امید نجاری رئیس و دبیرکل فدراسیون توانستیم اردوی تمرینی بسیار خوبی را در این کشور پشت سر بگذاریم و دو مرحله مسابقه دوستانه در رشتههای تپانچه ۱۰ متر و ۲۵ متر در بخش زنان و میکس برگزار کردیم.
وی افزود: تجربه حضور در سالن المپیکی عمان برای ملیپوشان بسیار ارزشمند بود. این سالنها با تجهیزات و فناوریهای روز دنیا تجهیز شدهاند و قطعاً میتواند در آمادهسازی تیم برای مسابقات پیشرو بسیار مؤثر باشد. امیدواریم حاصل این اردوها در رقابتهای آینده با نتایج مطلوب همراه شود.
سرمربی تیم ملی تپانچه ادامه داد: با همکاری فدراسیون، کادر فنی و حمایتهای رئیس و دبیرکل برنامهریزی منسجمی تا بازیهای آسیایی ناگویا انجام شده است. پس از بازگشت از عمان اردوی داخلی در ایران برگزار خواهد شد و سپس تیم ملی در جام جهانی تیراندازی در چین حضور پیدا میکند.
وی افزود: بعد از آن اردوی مشترک با تیم ملی چین در پکن برگزار خواهد شد و پس از یک مرحله اردوی داخلی در تهران تیم ملی راهی مجارستان میشود تا در اردوی تدارکاتی شرکت کند. در این اردو امکان استفاده از فشنگ و ساچمه مناسب فراهم خواهد بود و تلاش میشود یک دیدار تدارکاتی نیز برگزار شود.
سلطانی در پایان خاطر نشان کرد: پس از این مراحل و یک اردوی پایانی در کشور تیم ملی عازم بازیهای آسیایی ناگویا خواهد شد و پس از آن نیز برنامهریزی برای کسب سهمیه المپیک در دستور کار قرار دارد.
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