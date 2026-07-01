به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در نشست کمیته ارتباطات ستاد اربعین حسینی که امروز ۱۰ تیرماه با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، در خصوص اقدامات حوزه فناوری اطلاعات در خدمت‌رسانی به زائران اظهار داشت: در مجموعه وزارت ارتباطات، اقدامات ارزشمندی در حوزه فناوری اطلاعات انجام می‌شود که هسته اصلی آن‌ها را

https://arbaeen.ito.gov.ir/ تشکیل می‌دهد؛ این سامانه بستری است که تمامی اپلیکیشن‌ها و سایت‌های ارائه دهنده خدمات به زائران در آن معرفی می‌شوند و فرآیند ثبت‌نام در آن‌ها به‌صورت آنلاین انجام شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

ارزیابی ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی در خدمت‌رسانی به زائران

صدر در ادامه با ارائه آماری از میزان بهره‌گیری زائران اربعین از ظرفیت پیام‌رسان‌های بومی در سال گذشته، گفت: در سال گذشته، قریب به دو میلیون ارز اربعین از طریق پیام‌رسان‌ها به زائران ارائه شد. در میان این پیام‌رسان‌ها، اپلیکیشن «بله» با حدود ۴ میلیون تماس صوتی و تصویری، در جایگاه نخست قرار داشت؛ پس از آن سروش‌پلاس با ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تماس، ایتا با ۲ میلیون تماس و آی‌گپ با ۱۰۰ هزار تماس، خدمات خود را به زائران ارائه کردند.



وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش این آمار در سال جاری افزود: امیدواریم امسال سایر پیام‌رسان‌های فعال نیز به این روند ملحق شوند و شاهد رشد چشمگیر میزان تماس‌های صوتی و تصویری خواهیم بود.



خدمات آنلاین و ابزارهای هوشمند در مسیر پیاده‌روی اربعین



رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به خدمات متنوع پلتفرم https://arbaeen.ito.gov.ir/ افزود: این سامانه از طریق ارائه راهنمای زائران، خدمات مالی، تسهیلات سفر، محتوای آموزشی و همچنین امکان مکان‌یابی موکب‌ها، خدمات گسترده‌ای را به زائران ارائه می‌دهد؛ به طوری که زائران تنها با روشن کردن لوکیشن خود، می‌توانند در فواصل مختلف مسیر پیاده‌روی، مکان موکب‌ها را در هر دو سوی مرز به‌راحتی پیدا کنند.

وی گفت: ما برای امسال برنامه‌ریزی ویژه‌ای داریم و به‌زودی جلسه‌ای اختصاصی با پیام‌رسان‌ها و سایر اپلیکیشن‌های فعال در این حوزه برگزار خواهیم کرد تا میزان خدمات‌رسانی به سطح بالاتری ارتقا یابد.



بهره‌گیری از پلتفرم‌های حمل‌ونقل و سامانه‌های متصل



صدر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل در تسهیل تردد زائران، اظهار داشت: در سال گذشته، سرویس‌هایی نظیر اسنپ و تپسی خدمات بسیار خوبی در این حوزه ارائه دادند. به‌طور ویژه، اسنپ اپلیکیشنی تحت عنوان «فدا» داشت که ما آن را به سامانه وزارت کشور متصل کردیم تا فرآیند ثبت‌نام به‌صورت خودکار انجام شود و لیست خدمات نیز به‌طور اتوماتیک برای ثبت‌نام‌کنندگان ارسال گردد.