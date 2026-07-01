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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

بارش پراکنده باران همراه با رعد و برق استان زنجان را فرا می گیرد

بارش پراکنده باران همراه با رعد و برق استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان - مدیرکل هواشناسی استان زنجان از ناپایداری نسبی جوی طی عصر امروز خبر داد و گفت: این وضعیت با رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق همراه خواهد بود.

محمدرضا رحمانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: از اواسط روز و به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، شاهد رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق خواهیم بود.

وی افزود: در این ساعات، افزایش سرعت وزش باد تا آستانه نسبتاً شدید در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق شمالی و ارتفاعات، دور از انتظار نیست و احتمال وقوع بارش‌های خفیف و محلی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در خصوص وضعیت جوی روزهای آینده تصریح کرد: از فردا تا اوایل هفته آینده، شرایط جوی نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد شد و آسمانی صاف تا قسمتی ابری را شاهد خواهیم بود. با این حال، وزش باد در ساعات بعدازظهر، پدیده قابل‌ذکری برای این روزها به شمار می‌رود.

رحمانی‌نیا با اشاره به تغییرات دمایی گفت: امروز هوای نسبتاً خنکی در استان مستقر است؛ اما از فردا روند افزایش تدریجی دما آغاز خواهد شد و هوا به مرور گرمتر می‌شود.

کد مطلب 6876768

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