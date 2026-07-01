استقرار ۷ بالگرد اورژانس و ۲ هواپیمای ارتش برای پوشش مراسم تشییع

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی رئیس کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت در گفتگو با شبکه خبر گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مأموریت‌های اورژانس، فرود ۷ بالگرد عملیاتی در پایگاه اورژانس هوایی استان تهران برای آغاز خدمت رسانی هوایی به زمین نشستند و در اقدامی ارزشمند هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۲ فروند هواپیمای بال‌ثابت برای پشتیبانی از مراسم در اختیار کمیته قرار گرفت.