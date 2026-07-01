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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

استقرار ۷ بالگرد اورژانس و ۲ هواپیمای ارتش برای پوشش مراسم تشییع

استقرار ۷ بالگرد اورژانس و ۲ هواپیمای ارتش برای پوشش مراسم تشییع

رئیس کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی از استقرار همزمان ۷ بالگرد عملیاتی اورژانس و اختصاص ۲ فروند هواپیمای بال‌ثابت هوانیروز ارتش برای پشتیبانی و امدادرسانی هوایی در مراسم وداع و تشییع خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی رئیس کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت در گفتگو با شبکه خبر گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مأموریت‌های اورژانس، فرود ۷ بالگرد عملیاتی در پایگاه اورژانس هوایی استان تهران برای آغاز خدمت رسانی هوایی به زمین نشستند و در اقدامی ارزشمند هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۲ فروند هواپیمای بال‌ثابت برای پشتیبانی از مراسم در اختیار کمیته قرار گرفت.

کد مطلب 6876780
محدثه رمضانعلی

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