حمزه محمدیمقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:عملیات جستوجوی نیروهای امدادی هماکنون با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود در حال انجام است، اما به دلیل رهاسازی آب سد و افزایش حجم و شدت جریان رودخانه، عملیات با دشواریهای فراوانی همراه شده است.
وی تصریح کرد:در همین راستا، هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط برای کاهش دبی خروجی و بستن آب سد انجام شده و به محض تأیید مرکز مربوطه، این اقدام به منظور تسهیل روند عملیات جستوجو و افزایش ایمنی نیروهای امدادی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: جمعیت هلالاحمر ضمن تأکید بر ادامه عملیات تا تعیین تکلیف افراد مفقودشده، از شهروندان درخواست میکند از تجمع در محل حادثه و نزدیک شدن به حاشیه رودخانه خودداری کرده و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.
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