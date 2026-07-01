به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی عصر چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان، با تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدای کربلا و سیدالشهدای انقلاب، با بیان اینکه حضور در مراسم تشییع رهبر شهید قدرشناسی از چندین سال رهبری و امامت امت ایران اسلامی است، اظهار کرد: این حضور، نمایش وحدت، انسجام ملی و استکبارستیزی است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت استان گیلان در اقدامات و آمادگی‌های لازم در شرایط جنگی و صیانت از مردم، افزود: این استان با وجود ویژگی مهمان‌نواز بودن، با تلاش در حوزه سوخت، ارتباطات، امنیت و خدمات ضروری، همت خوبی را در آمادگی‌های لازم به نمایش گذاشته است.

سردار قمی با تبیین مفهوم پدافند غیرعامل، آن را مقابله با تهدیدات دشمن دانست و گفت: در این حوزه با سه عنصر تهدید، آسیب‌پذیری و اثر تهدید بر آسیب‌پذیری و پیامد آن برای مردم و زیرساخت‌ها سروکار داریم.

وی با بیان اینکه هزینه مقاومت بسیار کمتر از هزینه تسلیم است، افزود: در مقابل تهدید، دو روش وجود دارد؛ یا تسلیم شدن و یا مقاومت که امام شهید بر مقاومت تأکید داشتند.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور، ساختار پدافند را در سه ضلع نیروهای مسلح، پدافند غیرعامل و نقش مردم در خیابان‌ها و عرصه دیپلماسی برشمرد و اظهار کرد: همین انسجام و همدلی باعث شد که در ساعات اول جنگ پاسخگوی تهدیدات باشیم.

وی با اشاره به رزمایش منطقه ویژه عسلویه در تاریخ ۲۷ بهمن ماه، گفت: در برآوردهای اطلاعاتی مشخص شده بود که دشمن آنچه را مورد هدف قرار می‌دهد، حوزه انرژی است؛ لذا این رزمایش انجام شد و با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشت. این رزمایش کمک کرد که هرچند بخش‌هایی مورد هدف قرار گرفت، اما مردم با مشکلات کمتری روبرو بودند.

سردار قمی با بیان اینکه در حوزه پدافند غیرعامل، پیش‌بینی، رصد و تشخیص اهمیت بسیار بالایی دارد، افزود: با پیش‌بینی، رصد و تشخیص می‌توان تهدیدات دشمن را با کمترین تلفات، بی‌اثر یا کم‌اثر کرد و آن‌ها را در رسیدن به اهداف ناکام گذاشت.

وی با هشدار نسبت به تغییر شکل جنگ‌ها، تصریح کرد: جنگ تمام نشده است، بلکه شکل آن تغییر می‌کند. ما با توجه به شرایط، برای مولدهای اضطراری باید اقداماتی داشته و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با قدردانی از همت مدیران در شورای پدافند غیرعامل، بر احصای درس‌های آموخته شده از جنگ تأکید کرد و گفت: برنامه‌های پاسخ، برنامه‌های بازگشت‌پذیری و تضمین تداوم کارکرد، مدنظر شورای پدافند غیرعامل باشد.

وی با اشاره به اهمیت رصد و پایش حوزه سایبری، گفت: جنگ در حوزه سایبری نه تنها قطع نمی‌شود، بلکه شدت بیشتری می‌یابد.

سردار قمی تصریح کرد: دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت‌ های بین‌المللی، شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین، تلاش گسترده‌ای برای آسیب‌رسانی در حوزه سایبری انجام داد که ناکام ماند، اما ضرورت دارد با آمادگی کامل و هوشیاری، این عرصه به‌ صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با ارتقای تاب‌آوری و برنامه‌ ریزی برای برگشت‌ پذیری، جایگزین‌هایی برای خدمات از دست رفته در خطوط فراهم شده تا بتوان به سرعت به زیرساخت‌ ها اطلاع‌رسانی کرد و دستورالعمل‌ های ابلاغی را اجرا کرد.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان با تشریح رویکردهای نوین پدافند غیرعامل، گفت: جلوگیری از فروپاشی زیرساختی، طراحی برنامه‌های بازگشت‌ پذیری، اولویت‌بندی زنجیره تأمین نیازهای اساسی مردم و کاهش اثرات تهدیدات ترکیبی را از جمله محورهای اصلی در دستورکار این حوزه است.