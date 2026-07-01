ساخت موسیقی متن سریال «بچه زرنگ» تمام شد؛ ماجراجویی گروه نجات جنگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه هنرپویا، مراحل صداگذاری و ساخت موسیقی نسخه سریالی انیمیشن «بچه زرنگ» با نام «گروه نجات جنگل» به اتمام رسیده است.

سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» که در ۵۲ قسمت و در قالب ۴ فصل آماده پخش شده، به‌عنوان اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچه‌زرنگ» طراحی شده و قسمت‌های آن به صورت اپیزودیک ساخته شده و پیوستگی سریالی ندارد.

این مجموعه در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته شده و کارگردانی آن را نیز محمدجواد جنتی و بهنود نکویی، کارگردانان نسخه سینمایی «بچه‌زرنگ» برعهده داشته‌اند.

اکنون با پایان یافتن مراحل صداگذاری و ساخت موسیقی متن این اثر، فرایندهای نمایش آن به زودی آغاز خواهد شد.

«گروه نجات جنگل» روایتی پرهیجان و سرگرم‌کننده از ماجراجویی، مسئولیت‌پذیری، دوستی و اهمیت حفظ محیط‌زیست است.

در خلاصه داستان سریال آمده است: بچه زرنگ به جنگل باز می‌گردد و متوجه می‌شود شکارچیان بار دیگر جان جنگل و حیوانات را تهدید می‌کنند. او با همراهی ببری و دیگر حیوانات جنگل، گروه «نجات جنگل» را تشکیل می‌دهد که ماجراهای جدیدی را به همراه دارد.

«بچه‌ زرنگ؛ گروه نجات جنگل» با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنرپویا و فیلم‌نت ساخته شده است.