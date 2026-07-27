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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

بازی‌های جدید «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» در دست ساخت

بازی‌های جدید «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» در دست ساخت

ساخت محصولات جانبی از جمله بازی های جدید «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» در همکاری با برندهای معتبر ایرانی در مرحله تولید قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه هنرپویا، همزمان با تدارک نهایی سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» به کارگردانی بهنود نکویی و محمدجواد جنتی، بازی ها و محصولات جانبی این پروژه نیز در دست تولید قرار گرفته است.

ساخت بازی رومیزی (گیم برد) و همچنین عروسک از جمله محصولات جانبی است که هر یک با یکی از شرکت های برند معتبر ایرانی در مرحله تولید قرار دارد.

این اقدام با هدف ایجاد تنوع در محصولات فرهنگی مرتبط با شخصیت «بچه زرنگ»، تکمیل چرخه قهرمان سازی و همچنین پاسخگویی به نیازهای کودکان و نوجوانان صورت می‌گیرد و قرار است این محصولات در ایام پخش سریال از طریق فروشگاه های کانون و دیگر فروشگاه های مرتبط عرضه شود.

«بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» به‌عنوان اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچه زرنگ» در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته شده است.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده: «بچه زرنگ» به جنگل بازمی‌گردد و متوجه می‌شود شکارچیان بار دیگر جان جنگل و حیوانات را تهدید می‌کنند. او با همراهی ببری و دیگر حیوانات جنگل، گروه «نجات جنگل» را تشکیل می‌دهد تا در ماجراهایی تازه از طبیعت و ساکنان آن محافظت کنند.

این اثر با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنرپویا و فیلم‌نت ساخته شده است.

کد مطلب 6900305
ندا زنگینه

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