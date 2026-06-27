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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۴

ناکامی قاچاقچیان مسلح در انتقال ۱۷۴ کیلوگرم مواد مخدر به کشور

ناکامی قاچاقچیان مسلح در انتقال ۱۷۴ کیلوگرم مواد مخدر به کشور

فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۱۷۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ناکام ماندن قاچاقچیان مسلح در انتقال این محموله به داخل کشور توسط مرزداران استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «علی اکبر جاویدان» فرمانده مرزبانی فراجا اظهار داشت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی خود برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، از تحرکات یک باند قاچاق برای انتقال محموله مواد مخدر به داخل کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزداران با اشراف اطلاعاتی، پایش مستمر نوار مرزی و اجرای کمین‌های هدفمند در مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان، موفق شدند اعضای این باند را در منطقه مرزی شناسایی و در عملیاتی مقتدرانه با آنان درگیر شوند.

فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در جریان این عملیات، قاچاقچیان مسلح با مرزداران درگیر شدند، اما در برابر آمادگی، تاکتیک‌های عملیاتی و آتش مؤثر نیروهای مرزبانی تاب مقاومت نیاورده و با استفاده از تاریکی هوا و عوارض طبیعی منطقه از محل متواری شدند.

سردار جاویدان تصریح کرد: مرزداران پس از پاکسازی منطقه موفق شدند ضمن مهار چهار رأس دواب، مقدار ۱۷۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۱۳۵ کیلوگرم تریاک و ۳۹ کیلوگرم حشیش را کشف و ضبط کنند.

وی با تأکید بر عزم راسخ مرزبانی در مقابله با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد و مرزداران فراجا با اقتدار کامل، هرگونه تحرک قاچاقچیان، اشرار مسلح و متجاوزان به مرزهای کشور را رصد و با آنان برخورد قاطع خواهند کرد.

کد مطلب 6871750
محدثه رمضانعلی

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