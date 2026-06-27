ناکامی قاچاقچیان مسلح در انتقال ۱۷۴ کیلوگرم مواد مخدر به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «علی اکبر جاویدان» فرمانده مرزبانی فراجا اظهار داشت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی خود برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، از تحرکات یک باند قاچاق برای انتقال محموله مواد مخدر به داخل کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزداران با اشراف اطلاعاتی، پایش مستمر نوار مرزی و اجرای کمین‌های هدفمند در مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان، موفق شدند اعضای این باند را در منطقه مرزی شناسایی و در عملیاتی مقتدرانه با آنان درگیر شوند.

فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در جریان این عملیات، قاچاقچیان مسلح با مرزداران درگیر شدند، اما در برابر آمادگی، تاکتیک‌های عملیاتی و آتش مؤثر نیروهای مرزبانی تاب مقاومت نیاورده و با استفاده از تاریکی هوا و عوارض طبیعی منطقه از محل متواری شدند.

سردار جاویدان تصریح کرد: مرزداران پس از پاکسازی منطقه موفق شدند ضمن مهار چهار رأس دواب، مقدار ۱۷۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۱۳۵ کیلوگرم تریاک و ۳۹ کیلوگرم حشیش را کشف و ضبط کنند.

وی با تأکید بر عزم راسخ مرزبانی در مقابله با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد و مرزداران فراجا با اقتدار کامل، هرگونه تحرک قاچاقچیان، اشرار مسلح و متجاوزان به مرزهای کشور را رصد و با آنان برخورد قاطع خواهند کرد.