فرمانده سپاه خارگ: مراسم تشییع «امام شهید» نمایش اقتدار ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مشتاقی عصر چهارشنبه در دومین نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، با اشاره به برنامهریزی گسترده برای برگزاری مراسم تشییع «امام شهید» اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، بیش از ۲ هزار نفر از استان بوشهر در این مراسم حضور خواهند یافت و سپاه نیز در حال رایزنی برای افزایش سهمیه اعزام مردم استان است.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده در جزیره خارگ افزود: با همکاری بخشداری ویژه، دستگاههای اجرایی و صنایع مستقر در جزیره، کاروانی ۵۰ نفره از خارگ برای حضور در این مراسم اعزام خواهد شد.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ از همکاری حسین پور، بخشدار ویژه خارگ، و مجموعههای شرکت پایانههای نفتی ایران، شرکت پتروشیمی فلات قاره، شرکت ملی نفتکش، شورای اسلامی شهر و شهرداری خارگ در فراهمسازی مقدمات این اعزام قدردانی کرد و گفت: این همراهی و همدلی، زمینه برگزاری باشکوه این مأموریت فرهنگی و ملی را فراهم کرده است.
سرهنگ مشتاقی با بیان اینکه اهمیت این مراسم کمتر از دوران دفاع مقدس نیست، تصریح کرد: امروز دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد تفرقه و تضعیف روحیه ملت ایران هستند، اما حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، پیام روشنی از اتحاد، انسجام و پشتیبانی ملت از نظام اسلامی به جهانیان مخابره خواهد کرد.
وی افزود: به دلیل استقبال گسترده مردم، علاوه بر کاروانهای رسمی، شمار زیادی از شهروندان نیز به صورت خانوادگی، گروهی و با خودروهای شخصی در این مراسم شرکت خواهند کرد و برای میزبانی و ساماندهی این حضور نیز برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ همچنین از تغییر محل حضور کاروان استان بوشهر از تهران به شهر قم خبر داد و گفت: با پیگیری فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر و به منظور تسهیل در تردد، کاهش زمان سفر و بهرهمندی زائران از فضای معنوی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، کاروان استان بوشهر در مراسم تشییع شهر قم حضور خواهد یافت.
وی با معرفی سرگرد زارعی به عنوان مدیر کاروان اعزامی جزیره خارگ، از تمامی دستگاهها و مجموعههای مشارکتکننده خواست همچنان همکاری لازم را برای اجرای هرچه بهتر این برنامه ملی ادامه دهند.
سرهنگ مشتاقی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مناسبت اشاره کرد و گفت: تأکید بر صیانت از حقوق عامه و اجرای دقیق قانون، از مهمترین محورهای این پیام بود و خوشبختانه در دوره جدید دستگاه قضایی جزیره خارگ، اقدامات مؤثری در این زمینه آغاز شده است.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی، صنایع و اعضای شورای تأمین با مجموعه قضایی افزود: سپاه و بسیج نیز در کنار دستگاه قضایی، در مسیر تحقق حقوق عامه، اجرای قانون و مطالبهگری در حوزه مسائل شهری، اجتماعی و صنعتی، همراه مردم خواهند بود.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ در پایان با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، این رویداد را یکی از مهمترین عرصههای سیاسی و اجتماعی کشور دانست و اظهار داشت: سپاه ثارالله خارگ پس از اعلام رسمی آغاز فرآیند انتخابات از سوی وزارت کشور، در کنار بخشداری ویژه و سایر دستگاههای مسئول، برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم و با مشارکت حداکثری مردم، آمادگی کامل خواهد داشت.
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