به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مشتاقی عصر دوشنبه در نشست با بخشدار ویژه خارگ اظهار کرد: سپاه ثارالله همواره خود را در کنار مردم و مسئولان اجرایی می‌داند و آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی، در مسیر رفع مشکلات و پاسخ به مطالبات مردمی نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به اهمیت انسجام نهادی افزود: هماهنگی و همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی می‌تواند روند اجرای برنامه‌ها را تسهیل کرده و زمینه ارتقای امنیت، آرامش و رضایتمندی عمومی را در جزیره خارگ فراهم سازد.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ تصریح کرد: توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، حمایت از برنامه‌های مردمی و مشارکت در فعالیت‌های جهادی از اولویت‌های سپاه در جزیره است و این اقدامات با همکاری بخشداری می‌تواند با اثربخشی بیشتری دنبال شود.