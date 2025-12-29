  1. استانها
  2. بوشهر
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

تأکید فرمانده سپاه خارگ بر تقویت تعامل و همکاری‌ها در جزیره

تأکید فرمانده سپاه خارگ بر تقویت تعامل و همکاری‌ها در جزیره

خارگ-فرمانده سپاه ثارالله خارگ، بر ضرورت تعامل، هم‌افزایی و همکاری مستمر میان سپاه و مجموعه بخشداری در راستای خدمت‌رسانی مؤثر به مردم جزیره تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مشتاقی عصر دوشنبه در نشست با بخشدار ویژه خارگ اظهار کرد: سپاه ثارالله همواره خود را در کنار مردم و مسئولان اجرایی می‌داند و آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی، در مسیر رفع مشکلات و پاسخ به مطالبات مردمی نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به اهمیت انسجام نهادی افزود: هماهنگی و همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی می‌تواند روند اجرای برنامه‌ها را تسهیل کرده و زمینه ارتقای امنیت، آرامش و رضایتمندی عمومی را در جزیره خارگ فراهم سازد.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ تصریح کرد: توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، حمایت از برنامه‌های مردمی و مشارکت در فعالیت‌های جهادی از اولویت‌های سپاه در جزیره است و این اقدامات با همکاری بخشداری می‌تواند با اثربخشی بیشتری دنبال شود.

کد خبر 6706425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها