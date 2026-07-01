واحد راکد آجر سفال چایپاره احیا و وارد چرخه تولید می شود 

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صادقی عصر چهارشنبه در بازدید از این واحد راکد، اظهار کرد: بازدیدهای اولیه از این مجموعه انجام شده و اکنون لازم است تمامی ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی آن بهصورت دقیق توسط کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا مورد پذیرش هیات حمایت از صنایع قرار گرید.
وی ادامه داد: افزود: احیای واحدهای صنعتی که سالها از چرخه تولید خارج شدهاند، فرآیندی تخصصی و زمانبر است و نیازمند تصمیمگیری کارشناسی و هماهنگی دستگاههای مرتبط خواهد بود.
رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور با تاکید بر حفظ حقوق کارگران تصریح کرد: نخستین اولویت در مسیر احیای این کارخانه، پرداخت و تسویه مطالبات و حقوق کارگران است، چرا که این قشر، نانآور خانوادههای خود هستند و باید حقوق قانونی آنان در اولویت قرار گیرد.
صادقی گفت: این نوید را به مردم منطقه میدهیم که هیئت حمایت از صنایع کشور با تمام توان برای هموار کردن مسیر احیای کارخانه آجر سفال تلاش خواهد کرد تا در آینده نزدیک شاهد راهاندازی مجدد این مجموعه بزرگ صنعتی و افتتاح آن با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی باشیم.
احیای «آذرسفال چایپاره» تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع قرار می گیرد
مدیرکل صمت آذربایجان غربی نیز در این بازدید اظهار کرد: یکی از مهمترین مأموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای سیاست های دولت، احیای واحدهای تولیدی راکد است و در این زمینه اقدامات مؤثری در سطح استان آغاز شده و تعدادی از واحدها در مسیر بازگشت به چرخه تولید قرار گرفتهاند.
ناصر خیرخواه با بیان اینکه هیئت حمایت از صنایع بر اساس قانون و برای ساماندهی واحدهای دارای مشکلات ویژه تشکیل شده است، گفت: این هیئت در مواردی که به دلایلی مانند فوت مالک، مشکلات حقوقی یا صدور احکام اجرایی، فعالیت واحدهای صنعتی متوقف شده باشد، امکان ورود و پیگیری فرآیند احیا را دارد.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت این قانون برای اولین بار در استان انجام می شود؛ تصریح کرد: پس از انجام بررسیهای کارشناسی، آخرین وضعیت این واحد استخراج و در اسفندماه سال گذشته، مکاتبات لازم از سوی استاندار با وزیران صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد که در نهایت به تصمیم برای ورود هیئت حمایت از صنایع کشور به فرآیند احیای این کارخانه منجر شد.
خیرخواه با اشاره به پیشرفت روند بررسیها افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مسیر تصمیمگیری طی شده و ادامه فرآیند نیز با حمایت مسئولان استانی و ملی دنبال خواهد شد. امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن، این واحد تولیدی بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرده و ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه، به جایگاه گذشته خود در تولید بازگردد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در جریان این بازدید با تاکید بر اهمیت اهلیت سرمایهگذاران خاطرنشان کرد: بررسی صلاحیت و توانمندی سرمایهگذاران از موضوعات اساسی در واگذاری و راهاندازی هر واحدهای صنعتی است تا از تکرار رکود و تعطیلی چنین مجموعههایی جلوگیری شود.
هیئت حمایت از صنایع از شرکت پردیس سیلیکون خوی که در جریان جنگ تحمیلی و مشکلات پیش آمده در تولید با کمبود نقدینگی مواجه شده بود، بازدید کردند.
همچنین رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور از کارخانجات نساجی خوی بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیتها، توانمندیها و بخشهای مختلف این مجموعه صنعتی قرار گرفت.
در حاشیه این بازدید، نشستهایی با مدیران این مجموعه برگزار و راهکارهای استفاده از توانمندی های نساجی خوی در احیای واحدهای راکد صنعت نساجی کشور و سایر صنایع مشابه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بر بهرهگیری از ظرفیتهای فنی، مدیریتی و تولیدی کارخانجات نساجی خوی برای مشارکت در بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید تاکید شد.
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