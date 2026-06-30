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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

نوسازی صنایع مادر آذربایجان شرقی، پیشران توسعه تولید و صادرات

نوسازی صنایع مادر آذربایجان شرقی، پیشران توسعه تولید و صادرات

تبریز- معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت نوسازی صنایع مادر استان برای تقویت تولید و توسعه صادرات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی عصر سه شنبه در جریان بازدید رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور از واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی به دلیل همجواری با کشورهای همسایه از مزیت‌های قابل توجهی در حوزه صنعت برخوردار است و در برخی حوزه‌ها از جمله صنعت قیر جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر جایگاه صنایع مادر در توسعه اقتصادی استان افزود: این صنایع از ارکان مهم تولید در آذربایجان شرقی هستند و لازم است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش روز مورد بازسازی و نوسازی قرار گیرند تا بتوانند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه را به خود اختصاص دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم این واحدها در زنجیره تولید گفت: صنایع مادر به دلیل توانمندی در پشتیبانی از سایر بخش‌های صنعتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه خطوط تولید و ارتقای توان صنعتی استان دارند و تقویت آنها می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید و افزایش صادرات باشد.

روحی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار کرد: حدود ۹۴ درصد گردش مالی آذربایجان شرقی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بخش عمده واحدهای صنعتی و تولیدی استان را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: در استان تعدادی واحد صنعتی کوچک‌مقیاس راکد وجود دارد که برنامه احیای آنها با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات مدیریت استان برای حمایت از تولید گفت: تلاش مجموعه مدیریت استان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر کارگروه‌های تخصصی بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی متمرکز است تا روند تولید و اشتغال در استان دچار وقفه نشود.

روحی در پایان با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی تصریح کرد: بانک‌ها هنوز خود را با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ نکرده‌اند و میزان و نحوه پرداخت تسهیلات آنها با مطالبات و نیازهای واقعی واحدهای تولیدی و صنعتی همخوانی ندارد.

کد مطلب 6875769

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