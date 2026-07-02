به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه پنجشنبه شب پس از دومین روز از سفر هیئت حمایت از صنایع کشور و بازدید از طرح های صنعتی در نشستی اظهار کرد:این واحد صنعتی به مدت ۱۸ سال در حالت تعطیلی و رکود قرار داشت، اما با همت سرمایه گذار جدید و انجام اقدامات اساسی در ورود ماشین آلات از کشور آلمان، روند احیای آن طی یک سال گذشته به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: اروم‌دشت یکی از پروژه‌های صنعتی الگوی کشوری محسوب می‌شود و نکته قابل توجه این است که این مجموعه همزمان با فرآیند احیا، موفق به توسعه و افزایش ظرفیت تولید نیز شده است.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی ابراز امیدواری کرد با تکمیل مراحل باقی‌مانده، این واحد صنعتی در آینده‌ای نزدیک با حضور مقامات کشوری و استانی به بهره‌برداری رسیده و با جذب نیرویی بالغ بر ۱۰۰ نفر فعالیت رسمی مجدد خود را آغاز کند.

خیرخواه همچنین بر اهمیت اهلیت و توانمندی سرمایه‌گذاران و صنعتگران تاکید کرد و گفت: موفقیت در احیای واحدهای راکد نیازمند حضور افرادی است که با دانش، تجربه و پشتکار در این مسیر گام بردارند.

دیدار رییس هیئت حمایت از صنایع کشور با استاندار آذربایجان‌غربی

اکبر صادقی، رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور، پس از پایان بازدید دو روزه از واحدهای صنعتی استان در سه شهرستان، با رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، صادقی با بیان اینکه مدل احیای واحدهای صنعتی در آذربایجان غربی یک الگوی کشوری است و احیای واحدهای صنعتی به جد در این استان پیگیری شده و احیای واحدهای زیادی در استان آغاز شده است، اقدامات پیش‌بینی‌شده این هیئت برای تسریع در روند احیا و بازگشت برخی از واحدهای راکد استان به چرخه تولید را تشریح کرد.

رئیس هیئت حمایت از صنایع از آمادگی این هیئت در پذیرش حداقل دو واحد صنعتی مشکل دار خبر داد و گفت: احیای شرکت آجرسفال شهرستان چایپاره در دستور هیات حمایت از صنایع قرار خواهد گرفت و در صورت معرفی لوله سازی خاورمیانه ارومیه این واحد نیز شرایط پذیرش را داراست.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان، ظرفیت قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانجات را مناسب برشمرد و گفت: از ظرفیت این قانون تا کنون در این استان استفاده نشده است و ما انتظار داریم اعضای هیئت حداکثر ظرفیت حمایتی را در کمک به احیای چند واحد مهم صنعتی در این استان بکار گیرد.