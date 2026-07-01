به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در نشست مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: برخورد با نانوایی‌هایی که ضوابط مربوط به کیفیت، قیمت، بهداشت و ساعات فعالیت را رعایت نمی‌کنند، بدون اغماض انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه حفظ سلامت مردم از اولویت‌های مدیریت استان است، افزود: اداره‌کل تعزیرات حکومتی، فرمانداران و اتحادیه نانوایان باید با نظارت مستمر از بروز تخلفات جلوگیری کنند و در برخورد با متخلفان، علاوه بر اعمال جرایم قانونی، کاهش یا قطع سهمیه آرد و تعلیق یا لغو مجوز فعالیت نیز متناسب با نوع تخلف در دستور کار قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه توسعه تولید و عرضه نان کامل را از برنامه‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: استقبال مردم از نان کامل نشان‌دهنده مطالبه عمومی در این حوزه است و کارخانه‌های آرد موظف هستند نیاز نانوایی‌های متقاضی را به آرد کامل تأمین کنند. همچنین شرکت غله و خدمات بازرگانی استان باید تأمین این آرد را بر اساس نیاز اعلام‌شده دنبال کند.

حبیبی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، بر خرید شبانه‌روزی گندم و تحویل به‌موقع چغندرقند تأکید کرد و افزود: هیچ محصولی نباید روی دست کشاورزان باقی بماند و مراکز خرید گندم باید در هر ساعت از شبانه‌روز آماده تحویل محصول باشند تا از ایجاد صف و سوءاستفاده دلالان جلوگیری شود.

وی گندم را کالایی راهبردی دانست و تصریح کرد: نظارت بر حمل‌ونقل و جلوگیری از خروج غیرقانونی گندم از استان باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های نظارتی کنترل مستمر مبادی ورودی و خروجی را در دستور کار قرار دهند.

استاندار کرمانشاه همچنین از پیگیری دولت برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران خبر داد و اظهار کرد: با گشایش‌های مالی ایجاد شده، روند پرداخت مطالبات کشاورزان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

حبیبی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، خواستار افزایش سهمیه آرد ویژه این ایام شد و گفت: با توجه به افزایش تعداد زائران، باید سهمیه متناسب با نیاز استان تأمین شود و وضعیت نانوایی‌های سیار و نیمه‌ثابت در شهرستان‌های مرزی نیز برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تعیین تکلیف شود.

وی در پایان بر بررسی اجرای طرح فروش نان بر اساس وزن تأکید کرد و افزود: این موضوع باید از نظر فنی و قانونی بررسی شود، زیرا می‌تواند در کاهش تخلفات و رفع دغدغه‌های مربوط به کم‌فروشی نقش مؤثری داشته باشد.