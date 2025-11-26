به گزارش خبرنگار مهر، عباس میراحمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف ارتقا کیفیت نان و جلوگیری از تخلفات احتمالی عرضه نان در سوپر مارکت‌ها و حذف واسطه‌های غیرمجاز یک واحد نانوایی صنعتی با ظرفیت ۲ هزار قرص نان در ساعت در شرف راه اندازی می‌باشد.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی این نانوایی نان با بسته‌های دولتی پنج‌تایی با قیمت مصرف‌کننده هر بسته حدود ۲۴ هزار تومان و بسته ده‌تایی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سطح سوپر مارکت‌ها عرضه خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی بیان داشت: در نظر داریم با افزایش ظرفیت چنین نانوایی‌ها در سطح استان عرضه نان در سوپر مارکت‌ها ساماندهی و علاوه‌بر نانوایی‌های دولتی نانوایی آزادپز نیز نان با کیفیت در بسته‌بندی مناسب قیمت مصوب و با شرایط بهداشتی و قیمت مناسب راه‌اندازی و از عرضه غیرمجاز نان در سوپر مارکت‌ها جلوگیری شود.

میراحمدی، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ارتقای کیفیت آرد و ترویج مصرف نان کامل، افزود: رتبه بندی کارخانجات آرد استان با همکاری اداره کل استاندارد، اداره کل غله، معاونت غذا و دارو، صمت در راستایی برنامه‌ریزی جهت تعیین سهمیه گندم کارخانجات بر اساس رتبه، برگزاری جلسات کارشناسی برای ترویج استفاده از نان کامل با استفاده از آرد کامل از اقداماتی می‌باشد که در راستای ارتقای کیفیت آرد و ترویج نان کامل در حال انجام است.

وی، بیان داشت: در راستای توزیع عادلانه آرد نوع ۶ و تأمین نیاز شهروندان، برش شهرستانی آرد نوع ۶ برای ۱۲ شهرستان استان، معرفی نانوایان جدیدالاحداث با سهمیه آرد نوع ۶ و کمک به تأمین نیاز شهروندان استان به نان با کیفیت انجام شد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اعلام داشت: اقدامات تأثیر گذاری در خصوص بهبود کیفیت گندم و آرد برنامه‌ریزی شده است که انجام آنالیز تخصصی گندم استان با همکاری کارخانه آرد کیار، تعیین شاخص‌های مهم کیفیت نان بر اساس نتایج آنالیز و برنامه‌ریزی برای کشت گندم با کیفیت بالا در آینده با همکاری واحد تولیدات گیاهی و مرکز تحقیقات کشاورزی، شماری از اقدامات انجام شده در این راستا می‌باشد.