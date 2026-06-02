به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان کرمانشاه اظهار کرد: نان قوت غالب مردم است و تشدید نظارتهای میدانی بر عملکرد نانواییها باید به عنوان یک اولویت دنبال شود. بر همین اساس، رعایت دقیق ساعت آغاز فعالیت و پخت نانواییها بهویژه در ساعات اولیه صبح الزامی است و باید تابلوی زمان فعالیت هر واحد برای آگاهی عموم به صورت شفاف در محل نصب گردد.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان تصریح کرد: کمفروشی و کاهش وزن چانههای نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست و دستگاههای متولی باید با حساسیت بالا این تخلفات را پیگیری کنند. همچنین ارتقای کیفیت نان و رعایت اصول فنی خمیرگیری مأموریت اصلی اتحادیهها است که باید با تداوم دورههای آموزشی منظم سازمان فنی و حرفهای محقق شود؛ از سوی دیگر، تحمیل هزینههای اضافی به مردم به بهانه عرضه نایلون یا کنجد غیراصولی ممنوع بوده و فرمانداران مکلف به اجرای بازدارنده این دستورالعملها هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت محصول استراتژیک گندم در غرب کشور پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: استان کرمانشاه سالانه چندین برابر نیاز خود گندم تولید میکند و یکی از قطبهای پیشرو در تأمین امنیت غذایی کشور است. خوشبختانه با توجه به بارندگیهای مناسب و رحمت الهی در سال جاری، پیشبینی میشود حجم برداشت گندم از مزارع استان به حدود یک میلیون تن برسد که نیازمند مدیریت جهادی در فصل درو است.
حبیبی بر لزوم آمادگی کامل مراکز خرید تضمینی تاکید کرد و افزود: پایگاههای تحویل گندم باید در نزدیکترین فواصل به اراضی کشاورزی دایر شوند و در صورت نیاز به صورت شبانهروزی فعالیت کنند. همچنین تأمین ناوگان حملونقل و تجهیزات لجستیکی برای انتقال سریع محصول به سیلوها باید با هماهنگی بیندستگاهی انجام شود تا بخش خصوصی و کشاورزان برای تحویل دسترنج خود با معطلی و مشکل مواجه نشوند.
وی در پایان این نشست با اهمیت خواندن تسویهحساب مالی سریع با بهرهبرداران خاطرنشان کرد: پیگیری برای پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران از طریق دولت و سازمان برنامه و بودجه به طور جدی در دستور کار قرار دارد. عملکرد سال گذشته دولت در پرداختها مطلوب بود و امسال نیز باید مطالبات در کوتاهترین زمان واریز شود تا راه بر سوءاستفاده دلالان و خروج غیرقانونی این کالای راهبردی از مرزهای استان بسته شود.
