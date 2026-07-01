مسابقات پاراآسیایی ناگویا و جهانی مصر اولویت فدراسیون جانبازان است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل کوهپایه زاده شامگاه چهارشنبه در نشست مجمع سالانه هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان مازندران، مسابقات پاراآسیایی ناگویا و رقابت‌های جهانی مصر را مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این فدراسیون دانست و گفت: تمام ظرفیت فدراسیون برای حضور قدرتمند ملی‌پوشان و کسب نتایج مطلوب در این رویدادهای بین‌المللی به کار گرفته خواهد شد.

وی با تبریک کسب رتبه برتر اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران، این استان را از قطب‌های اصلی ورزش کشور توصیف کرد و افزود: مازندران همواره سهم قابل توجهی در افتخارآفرینی و مدال‌آوری ورزش ایران داشته است.

رئیس فدراسیون همچنین با قدردانی از میزبانی مازندران در برگزاری اردوها و مسابقات ورزشی، اظهار کرد: در روزهایی که بسیاری از برنامه‌های ورزشی کشور تحت تأثیر شرایط قرار داشت، مازندران با میزبانی مناسب، بخش مهمی از رویدادهای ورزشی از جمله برنامه‌های ورزش جانبازان و توان‌یابان را برگزار کرد.

وی با اشاره به افزایش شمار دانش‌آموزان و ورزشکاران جانباز در رده‌های پایه پس از تحولات اخیر، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای حمایت از این گروه تأکید کرد.

کسب ۴۸۳ مدال ورزشی در ۳۶ رشته

در ادامه این مجمع، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با قدردانی از تلاش فعالان این رشته، گفت: هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان با عملکرد موفق خود در جمع سه هیأت برتر کشور قرار گرفته است.

وی همچنین از کسب ۴۸۳ مدال جهانی، آسیایی و بین‌المللی توسط ورزشکاران مازندرانی در ۳۶ رشته ورزشی از ابتدای سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان ایران، به‌ویژه ورزشکاران مازندرانی، در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا نتایج درخشانی کسب کنند.