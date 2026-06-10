بسکتبال با ویلچر زنان صاحب سهمیه بازی های پاراآسیایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان به بازی های پاراآسیایی یکی از محورهای مورد بحث در دویست و سی و ششمین نشست هیئت رئیسه کمیته ملی پارالمپیک بود.

در این نشست که صبح امروز به ریاست غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، سهمیه اعزام به این بازی ها به بسکتبال با ویلچر زنان اختصاص یافت.



پیش از این احمد دنیامالی وزیر ورزش ‌و فریبا محمدیان معاون او در امور بانوان و حتی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش نظر کاملا مثبتی روی اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان به بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ داشتند. جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان‌یابان هم همسو با مجموعه وزارت ورزش بود. با همه اینها کمیته ملی پارالمپیک این تیم را وارد فهرست رشته ها ‌تیم های موردنظرش برای اعزام‌ به ناگویا نکرده بود. موضوعی که خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «وضعیت مبهم بسکتبال با ویلچر زنان برای ناگویا/ اصرار وزارت، انکار کمیته» به آن پرداخته بود.

کمیته ملی پارالمپیک به این دلیل موافق اعزام بسکتبال با ویلچر زنان به ناگویا نبود که بر اساس مصوبه پیشین هیئت رئیسه این کمیته، اعزام ورزشکاران زن به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در رشته‌های انفرادی منوط به برخورداری از شانس کسب جایگاه چهارم و بالاتر بود. اما آنها در نشست امروز با بازنگری در این سیاست، مقرر کردند رشته‌های تیمی بانوان نیز در صورت برخورداری از شانس قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر بازی‌ها، امکان اعزام به ناگویا را داشته باشند.

بر همین اساس، تیم بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمان، جواز حضور در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی را کسب کرد.



پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۶ مهر تا ۲ آبان با حضور حدود 4 هزار ورزشکار از ۴۵ کشور و در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.