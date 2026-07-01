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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۲

مقام عراقی: خسارت ناشی از فساد، بیش از دو تریلیون دلار برآورد می شود

مقام عراقی: خسارت ناشی از فساد، بیش از دو تریلیون دلار برآورد می شود

یک مقام ارشد عراق در اظهاراتی فوری و تامل‌برانگیز، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از ابعاد پرونده‌های فساد، میزان اموال غارت‌شده و روند بازداشت مقامات بلندپایه این کشور را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «منیر حداد» مشاور حقوقی «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق، در خصوص حجم زیان‌های مالی ناشی از فساد اعلام کرد: بودجه عراق از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون، به دلیل فساد بیش از دو تریلیون دلار خسارت دیده است.

وی درباره رویکرد دولت جدید عراق در پرونده فساد در این کشور تصریح کرد: کارزار مبارزه با فساد بدون هیچ‌گونه خط قرمز یا سقف زمانی ادامه دارد.

حداد با اشاره به حجم باورنکردنی اختلاس‌ها افزود: ارقام اموال غارت‌شده فراتر از عقل و منطق است.

مشاور حقوقی نخست‌وزیر عراق درباره نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: محاکمه متهمان به فساد به صورت علنی برگزار خواهد شد.

وی در خصوص آمار بازداشت‌شدگان خاطرنشان کرد: هیچ آمار نهایی از تعداد بازداشت‌شدگان در دست نیست و عملیات‌ یورش و دستگیری به صورت روزانه ادامه دارد.

حداد درباره روند پیشرفت تحقیقات اظهار کرد: متهمان اصلی اعترافات مفصلی داشته‌اند که راهنمای دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای بازداشت متهمان دیگر بوده است.

وی در خصوص تلاش متهمان برای فرار گفت: برخی از افراد تحت تعقیب تلاش کردند به خارج از عراق یا به اقلیم کردستان در شمال کشور فرار کنند.

مشاور حقوقی الزیدی درباره موضع اربیل درخصوص پرونده های فساد نیز افزود: مقامات اقلیم کردستان با ما همکاری کرده و ۸ فرد تحت تعقیب را تحویل مقامات فدرال داده‌اند.

وی در پایان درباره هویت بازداشت‌شدگان تأکید کرد: فهرست افراد دستگیرشده شامل مقامات بلندپایه کنونی، سابق و نمایندگان پارلمان است.

کد مطلب 6877103

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    نظرات

    • علیرضا IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      0 0
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      از زمان سقوط حزب بعث تمام چاههای نفت عراق دست غربی ها هستش؟؟؟
    • هموطن IR ۰۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      0 0
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      همه شون رو باید اعدام کنن

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