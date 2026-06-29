ادامه پرونده فساد عراق؛ ۱۱ میلیون دلار و ۴ میلیارد دینار دیگر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «بغداد الیوم»، شورای عالی قضایی عراق روز دوشنبه اعلام کرد تحقیقات اولیه درباره «علی معارج صویِدج البهادلی» معاون توزیع فرآورده های نفتی وزیر نفت این کشور به کشف ۱۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد دینار عراقی و تعدادی ملک منجر شده است.

بر اساس بیانیه دستگاه قضایی عراق به نقل از بازپرس دادگاه مرکزی مبارزه با فساد، این اموال در جریان تحقیقات از متهم که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، ضبط شده است.

در این بیانیه تأکید شده که تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

«علی فالح الزیدی»، نخست وزیر عراق، بامداد امروز گفته بود که قدرت منحصراً در دست دولت خواهد بود، عراق فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد و هیچ فرد فاسدی مصون نخواهد بود.