ادامه پرونده فساد عراق؛ ۱۱ میلیون دلار و ۴ میلیارد دینار دیگر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «بغداد الیوم»، شورای عالی قضایی عراق روز دوشنبه اعلام کرد تحقیقات اولیه درباره «علی معارج صویِدج البهادلی» معاون توزیع فرآورده های نفتی وزیر نفت این کشور به کشف ۱۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد دینار عراقی و تعدادی ملک منجر شده است.
بر اساس بیانیه دستگاه قضایی عراق به نقل از بازپرس دادگاه مرکزی مبارزه با فساد، این اموال در جریان تحقیقات از متهم که هماکنون در بازداشت به سر میبرد، ضبط شده است.
در این بیانیه تأکید شده که تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
«علی فالح الزیدی»، نخست وزیر عراق، بامداد امروز گفته بود که قدرت منحصراً در دست دولت خواهد بود، عراق فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد و هیچ فرد فاسدی مصون نخواهد بود.
الزیدی تأکید کرد که مرحله نخست مبارزه با فساد آغاز شده و دولت با جدیت روند بازپسگیری اموال عمومی را ادامه خواهد داد.
وی تأکید کرد که در برخورد با افراد فاسد هیچگونه مماشات یا اغماضی وجود نخواهد داشت.
نخستوزیر عراق همچنین از مأموریت دستگاههای نظارتی برای دریافت و بررسی هرگونه نشانه مربوط به فساد یا قصور در عملکرد وزارتخانهها خبر داد.
منابع عراقی یکشنبه شب از اجرای مجموعهای از احکام قضایی در پروندههای فساد خبر دادند و اعلام کردند: دهها نفر از نمایندگان و مسئولان بر اساس اعترافات یکی از مقامهای وزارت نفت بازداشت شدهاند.
منابع عالیرتبه عراقی به خبرگزاری واع عراق گفته بودند که ۴۷ متهم از میان نمایندگان پارلمان و مسئولان عراقی به اتهام فساد بازداشت شدند.
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