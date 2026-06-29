دولت عراق: مبارزه با فساد ربطی به سفر نخست وزیر به آمریکا ندارد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق با اشاره به موج بازداشت شخصیتهای سیاسی در این کشور گفت که هیچ تبعیضی در پاسخگو کردن افراد دخیل در فساد وجود نخواهد داشت و قانون برای همه اعمال میشود.
وی تصریح کرد که مبارزه با فساد را نمیتوان به سفر نخست وزیر به واشنگتن ربط داد.
سخنگوی دولت عراق با اشاره به روند خلع سلاح گروههای مقاومت در عراق مدعی شد که مهلت محدود کردن سلاحها به دولت، ۳۰ سپتامبر است و این موضوع به گروههای مسلح اطلاع داده شده است.
العبودی ادامه داد که با کسانی که سلاحهای خود را تا پایان سپتامبر تحویل ندهند، طبق قانون برخورد خواهد شد.
العبودی دیروز نیز گفت که جریانهای سیاسی از اقدامات دولت در راستای حفظ اموال عمومی حمایت میکنند.
وی افزود: اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد، به دلیل شفافیت روندها و رعایت کامل موازین قانونی برای حفاظت از اموال عمومی، مورد تحسین جامعه بینالمللی قرار گرفته است.
این مقام دولت عراق تصریح کرد که عملیات بازداشت در چارچوب برنامه مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد و رویکرد دولت عراق در مبارزه با فساد بدون وقفه ادامه خواهد یافت، زیرا این موضوع یکی از مهمترین ارکان حاکمیت و اقتدار دولت به شمار میرود.
این سخنگوی در پایان خاطرنشان کرد دولت عراق راهبرد مشخصی برای مقابله با فساد در پیش گرفته است و اقدامات خود را مطابق با چارچوبهای قانونی ادامه میدهد.
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