خبرگزاری مهر-گروه بینالملل: از بامداد امروز شماری از سیاسیون و نمایندگان پارلمان عراق که متهم به فساد هستند، بازداشت شدند و بازداشت آنها همچنان ادامه دارد. یک منبع بلندپایه پیشتر به خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که شماری از متهمان در پروندههای فساد با توجه به اعترافات معاون وزارت نفت عراق بازداشت شدند.
استقرار گسترده نیروها در منطقه سبز بغداد
الجزیره گزارش داد: منطقه سبز به شدت محافظتشده در مرکز بغداد، بامداد یکشنبه شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی و موج گسترده بازداشت هایی بود که چهرههای سیاسی و مقامات ارشد را به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت به همراه داشت.
یک منبع امنیتی به الجزیره گفت که سرویس مبارزه با تروریسم، موجی از بازداشت ها را انجام داده است که شامل مقامات، چهرههای سیاسی و نمایندگان پارلمان به اتهامات مربوط به فساد مالی و اداری میشود. این منبع اعلام کرد که این دستگیریها بر اساس دستورات قضایی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، دهها مقام در ساعات اولیه صبح بازداشت شدند، از جمله نمایندگان پارلمان که مصونیت آنها به دلیل اتهامات فساد مالی و اداری به ارزش صدها میلیون دلار لغو شده است. این اولین اقدام از سوی دولت جدید عراق است که کمتر از دو ماه از عمر آن میگذرد.
این دستگیریها شامل افرادی در مناطق مختلف بغداد و مقامات محلی در سایر استانهای عراق نیز میشود. منابع امنیتی و حقوقی این اقدام را آغاز یک کمپین گستردهتر ضد فساد توصیف کردند.
خبرگزاری عراق به نقل از یک منبع عالی رتبه گزارش داد که «شماری از افراد متهم به فساد مالی بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت، که ماه گذشته بازداشت شده بود، بازداشت شدند. او دهها میلیون دلار پول داشته و با مقامات بانفوذ در قوای مقننه و مجریه همکاری داشته است.
این تحولات همزمان با تشدید اقدامات امنیتی در ورودیها و جادههای منتهی به منطقه سبز، که محل سفارتخانهها و مأموریتهای دیپلماتیک و همچنین سازمانهای بینالمللی، دفاتر دولتی و اقامتگاههای مقامات عالیرتبه است، رخ داده است.
فیلمهایی که در رسانههای اجتماعی منتشر شده، استقرار گسترده خودروهای نظامی و نفربرهای زرهی، از جمله تانکها و خودروهای زرهی، را در بخشهایی از منطقه سبز نشان میدهد. این تصاویر همچنین حضور نیروهای امنیتی در داخل مجتمعهای مسکونی و خانهها و همچنین بسته شدن چندین ورودی اصلی به این منطقه را نشان می دهد.
در یک تحول مرتبط، طبق تصاویری که توسط رسانههای عراقی پخش شد، خودروهای امنیتی در حال حرکت در چندین نقطه از خیابانهای بغداد دیده شدند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق، متعهد شده است که رویکردی قاطع برای مبارزه با فساد و سوءمدیریتی که دهههاست عراق را گرفتار کرده است، اتخاذ کند.
بازداشت ۴۷ نفر
برخی منابع عالی رتبه به خبرگزاری رسمی عراق گفتند که عملیات تعقیب افراد متهم به فساد در بغداد و دیگر استانها ادامه دارد. این منابع افزودند که ۴۷ نفر از نمایندگان پارلمان و مقامات عراق به اتهام فساد بازداشت شدند.
مثنی السامرایی رئیس ائتلاف عزم و عضو پارلمان عراق به اتهام فساد بازداشت شده است.
بنا به گفته این منابع زیاد الجنابی، بهاء النوری، محمد الکربولی، عالیه نصیف، محمد جمیل المیاحی، حسن الخفاجی، عبدالرحمن اللویزی، مضر الکروی، هند العباسی، محمد فرمان الجبوری و بشری القیسی از نمایندگان پارلمان به اتهام فساد بازداشت شدند.
این منابع همچنین گفتند که محمد الصیهود عضو سابق پارلمان عراق، علی معارج معاون وزارت نفت در امور توزیع و ابراهیم الصمیدعی مشاور پیشین عراق نیز از جمله افرادی هستند که به اتهام فساد بازداشت شدند.
سازمان پاکدستی عراق از اقدامات قاطع خبر داد
سازمان فدرال پاکدستی عراق امروز یکشنبه در بیانیهای آغاز اقدامات قاطع برای اجرای احکام قضایی و بازداشت افرادی که به اموال عمومی دست درازی کردهاند را اعلام کرد.
در بیانیه این سازمان آمده است: سازمان پاکدستی اقدامات قاطع خود را به منظور اجرای احکام بازداشت صادرشده از سوی دستگاه قضایی علیه شماری از متهمان به سوءاستفاده از موقعیت و دست درازی به اموال عمومی، آغاز کرده است.
این سازمان تأکید کرد، این دستاورد نتیجه همیاری و همکاری نزدیک میان سه قوه قضائیه، مجریه و سازمان پاکدستی بوده است که به طور مستقیم به اجرای این احکام انجامید. همچنین صدور و اجرای این احکام حاصل پیگیری، بررسی و نظارت مستمر و دقیق نهادهای ذیربط بوده است.
سازمان پاکدستی همچنین خاطرنشان کرد که تمامی اقداماتش با دقت کامل، در چارچوب قانون و بر اساس احکام قانونی انجام میشود. این نهاد افزود که قدرت و انگیزه خود را از حمایت گسترده مردم، حاکمیت قانون و نیز پشتیبانی و حمایت مستمر رئیس شورای عالی قضایی، نخستوزیر و رئیس مجلس نمایندگان عراق میگیرد.
سازمان فدرال پاکدستی عراق در پایان بار دیگر بر تعهد کامل خود به اطلاعرسانی دقیق و شفاف درباره جزئیات فعالیتها و اقداماتش به افکار عمومی، در چارچوب قوانین و مقررات نافذ، تأکید کرد.
توضیح پارلمان عراق درباره رفع مصونیت نمایندگان بازداشت شده
صفوان گرگری دبیرکل پارلمان عراق گفت که قانون اساسی و اساسنامه مجلس این اختیار را به رئیس پارلمان یا در صورت غیاب به معاون او میدهد به صورت فردی، مصونیت هر نماینده تحت تعقیب دستگاه قضایی را طی زمان تعطیلات و بدون نیاز به جلسه رای دهی سلب کند.
گرگری بیان کرد که هیئت الحلبوسی رئیس پارلمان روز گذشته پس از یک سفر خارجی به کشور بازگشت.
او تاکید کرد که رفع مصونیت رسما طی ۴۸ ساعت گذشته و با هماهنگی با شورای عالی قضائی امضا شد.
دبیرکل پارلمان عراق تاکید کرد که بازداشت شماری از نمایندگان پارلمان پس از رفع مصونیت آنها به تصمیم مستقیم ریاست پارلمان و در تعامل با احکام قضائی انجام شد.
مبارزه با فساد برای حفاظت از بیت المال
از سوی دیگر حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق به الجزیره گفت: روند بازداشت متهمان در چارچوب برنامه دولت برای مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد. جریانهای سیاسی از اقدامات دولت در راستای حفظ اموال عمومی حمایت میکنند.
وی افزود: اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد، به دلیل شفافیت روندها و رعایت کامل موازین قانونی برای حفاظت از اموال عمومی، مورد تحسین جامعه بینالمللی قرار گرفته است.
او همچنین تصریح کرد، عملیات بازداشت در چارچوب برنامه مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد و تأکید کرد رویکرد دولت عراق در مبارزه با فساد بدون وقفه ادامه خواهد یافت، زیرا این موضوع یکی از مهمترین ارکان حاکمیت و اقتدار دولت به شمار میرود.
این سخنگوی در پایان خاطرنشان کرد دولت عراق راهبرد مشخصی برای مقابله با فساد در پیش گرفته است و اقدامات خود را مطابق با چارچوبهای قانونی ادامه میدهد.
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