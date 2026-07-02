به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه بر اثر تصادف یک دستگاه خودروی پراید در جاده پلیسراه شریفآباد به پیشوا، دو نفر مصدوم شدند.
این حادثه ساعت ۷:۵۶ صبح از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ گزارش شد و در پی آن، تیم عملیاتی ایستگاه آتشنشانی شهرداری جلیلآباد به محل اعزام شد.
نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل، عملیات ایمنسازی صحنه و کنترل شرایط حادثه را آغاز کردند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.
یکی از امدادرسانان حاضر در عملیات، به خبرنگار مهر گفت: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیروهای اورژانس، به بیمارستان منتقل شدند.
او علت اولیه این سانحه را سرعت غیرمجاز و بیتوجهی راننده به جلو عنوان کرد و گفت: علت نهایی حادثه پس از بررسیهای کارشناسی مشخص خواهد شد.
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