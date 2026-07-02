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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۱

دو مصدوم در سانحه رانندگی جلیل‌آباد؛ امدادرسانان به محل اعزام شدند

دو مصدوم در سانحه رانندگی جلیل‌آباد؛ امدادرسانان به محل اعزام شدند

پیشوا- بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید در جاده پلیس‌راه شریف‌آباد به پیشوا، دو نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه بر اثر تصادف یک دستگاه خودروی پراید در جاده پلیس‌راه شریف‌آباد به پیشوا، دو نفر مصدوم شدند.

این حادثه ساعت ۷:۵۶ صبح از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ گزارش شد و در پی آن، تیم عملیاتی ایستگاه آتش‌نشانی شهرداری جلیل‌آباد به محل اعزام شد.

نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل، عملیات ایمن‌سازی صحنه و کنترل شرایط حادثه را آغاز کردند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.

یکی از امدادرسانان حاضر در عملیات، به خبرنگار مهر گفت: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیروهای اورژانس، به بیمارستان منتقل شدند.

او علت اولیه این سانحه را سرعت غیرمجاز و بی‌توجهی راننده به جلو عنوان کرد و گفت: علت نهایی حادثه پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 6877167

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