به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه بر اثر تصادف یک دستگاه خودروی پراید در جاده پلیس‌راه شریف‌آباد به پیشوا، دو نفر مصدوم شدند.

این حادثه ساعت ۷:۵۶ صبح از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ گزارش شد و در پی آن، تیم عملیاتی ایستگاه آتش‌نشانی شهرداری جلیل‌آباد به محل اعزام شد.

نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل، عملیات ایمن‌سازی صحنه و کنترل شرایط حادثه را آغاز کردند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.

یکی از امدادرسانان حاضر در عملیات، به خبرنگار مهر گفت: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیروهای اورژانس، به بیمارستان منتقل شدند.

او علت اولیه این سانحه را سرعت غیرمجاز و بی‌توجهی راننده به جلو عنوان کرد و گفت: علت نهایی حادثه پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد شد.