آکسیوس گزارش داد؛ نشست های انتخاباتی هریس با چهره های مطرح آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که کامالا هریس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در چند جهت در حال انجام اقداماتی برای ورود احتمالی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ است.

بر اساس این گزارش، هریس طی روزهای گذشته تماس هایی با زهران ممدانی شهردار نیویورک برقرار کرده و در این تماس ها در خصوص آینده حزب دموکرات و برگزاری یک نشست صحبت کرده است. این اقدامات ۲ روز بعد از پیروزی نامزدهای مورد حمایت ممدانی در رقابت های انتخاباتی کنگره در نیویورک صورت گرفته است.

آکسیوس گزارش داد: هریس طی ماه های گذشته نیز دیدارهای طولانی به دور از دید رسانه ها با دیگر شخصیت های مطرح از جمله طرفداران فلسطین و سران جنبش ضد سیاست های بایدن در قبال جنگ افروزی اسرائیل علیه فلسطین داشته است.

عباس العلاوی و جیمز زاگبی از جمله این افراد هستند. این تحرکات هریس بعد از انتقادات مطرح شده علیه وی در کمپین انتخاباتی سال ۲۰۲۴ صورت می گیرد چرا که هریس از موضع گیری بایدن در قبال حمایت از اسرائیل عقب نشینی نکرده بود.