تمدید مهلت بهره مندی از معافیت سه فرزندی وبیشتر تا پایان سال ۱۴۰۷ ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست اظهارکرد: اجرای معافیت سه فرزندی و بیشتر تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شد وکلیه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر که تا پایان سال ۱۴۰۷ واجد شرایط این معافیت می باشند ،می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) از معافیت بهره مند شوند .

وی گفت :مشمولان دارای سن ۴۰ سال تمام و بالاتر باحداقل سه فرزند ونیز مشمولان دارای ۴فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی تا پایان سال ۱۴۰۷ مهلت دارند درخواست خود را از طریق دفاترمذکور ثبت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیان کرد:کلیه مشمولان غایب وغیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند وبیشتر هستند ، بدون شرط سنی وسایر مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه دارای سه فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از خدمت سربازی معاف می شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.