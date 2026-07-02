به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: بنابر گزارشهای میدانی و به دلیل افزایش قابل توجه حجم ترافیک در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس، از ساعت ۹ صبح امروز، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر (شمال به جنوب)، یعنی از محدوده چالوس و مرزنآباد به سمت تهران و کرج، تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.
وی افزود: همزمان با اعمال این محدودیت، مسیر (جنوب به شمال) در آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس به سمت چالوس و مرزنآباد به صورت یکطرفه مدیریت میشود تا بار ترافیکی این محور به شکل مؤثرتری تخلیه شود.
رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: این محدودیت تا زمان روانسازی کامل ترافیک ادامه خواهد داشت و به محض بازگشت شرایط به حالت عادی و دوطرفه شدن تردد، اطلاعرسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.
سردار کرمی اسد همچنین با اشاره به افزایش سفرها در روزهای پیشرو و برگزاری مراسم پیش رو ، از شهروندان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جادهها و محدودیتهای ترافیکی را از منابع رسمی پیگیری کرده و با مدیریت زمان سفر، از حضور در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری رانندگان با مأموران پلیس و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، نقش مهمی در تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفرهای جادهای خواهد داشت.
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