آغاز غربالگری بینایی ۷۷ هزار کودک کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح نمادین طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) کودکان سه تا ۶ سال استان کردستان، با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات بینایی در کودکان اظهار کرد: برنامه ملی غربالگری بینایی همه ساله با هدف شناسایی به‌موقع کودکان مبتلا به تنبلی چشم و پیشگیری از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر بینایی در کشور اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۷۱ هزار کودک کردستانی در قالب این طرح مورد غربالگری قرار گرفتند، افزود: امسال پیش‌بینی شده است ۷۷ هزار کودک زیر ۶ سال در استان تحت پوشش این برنامه قرار گیرند.

وی ادامه داد: خدمات غربالگری از طریق ۴۸ پایگاه ثابت و سیار در مناطق شهری و روستایی ارائه می‌شود تا دسترسی خانواده‌ها به این خدمات در سراسر استان تسهیل شود.

مدیرکل بهزیستی کردستان، تشخیص و درمان به‌موقع تنبلی چشم پیش از پایان سن طلایی درمان، ارتقای آگاهی والدین نسبت به ضرورت معاینات دوره‌ای بینایی و کاهش شیوع اختلالات بینایی و نابینایی‌های قابل پیشگیری را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح برشمرد.

رسولی از خانواده‌ها خواست با مراجعه به پایگاه‌های غربالگری، از فرصت طلایی تشخیص و درمان زودهنگام اختلالات بینایی کودکان خود استفاده کنند تا از بروز مشکلات بینایی در سال‌های آینده پیشگیری شود.