سومین اهدای عضو سال جاری در کاشان

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام سومین اهدای عضو در سال جاری در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: اعضای بدن جانبخش سرکار خانم زهرا فائض آرانی ۵۰ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش اهدا شد.
وی ابراز کرد: کبد و کلیه این بیمار پس از تایید نهایی تیم پزشکی و رضایت خانواده، به بیماران نیازمند عضو حیاتی اهدا گردید.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با بیان اینکه هر انسان میتواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد، تصریح کرد: این سومین مورد اهدای عضو در کاشان طی سال جاری بوده است.
وی ضمن ابراز همدردی با خانواده این جانبخش و طلب مغفرت برای وی، از اقدام نوعدوستانه این خانواده در مسیر کمک به همنوعان قدردانی کرد.
فاضل افزود: علاقهمندان به اهدای عضو میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ehdacenter.ir نسبت به ثبتنام و دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.
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