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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

سومین اهدای عضو سال جاری در کاشان

سومین اهدای عضو سال جاری در کاشان

کاشان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از انجام سومین اهدای عضو در سال جاری در این شهرستان خبر داد.

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام سومین اهدای عضو در سال جاری در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: اعضای بدن جانبخش سرکار خانم زهرا فائض آرانی ۵۰ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش اهدا شد.

وی ابراز کرد: کبد و کلیه این بیمار پس از تایید نهایی تیم پزشکی و رضایت خانواده، به بیماران نیازمند عضو حیاتی اهدا گردید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با بیان اینکه هر انسان می‌تواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد، تصریح کرد: این سومین مورد اهدای عضو در کاشان طی سال جاری بوده است.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده این جانبخش و طلب مغفرت برای وی، از اقدام نوع‌دوستانه این خانواده در مسیر کمک به هم‌نوعان قدردانی کرد.

فاضل افزود: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ehdacenter.ir نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

کد مطلب 6884212

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