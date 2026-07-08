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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

هشتمین اهدای عضو در آذربایجان‌غربی ثبت شد؛۳ بیمار جان دوباره گرفتند

هشتمین اهدای عضو در آذربایجان‌غربی ثبت شد؛۳ بیمار جان دوباره گرفتند

ارومیه - مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی از ثبت هشتمین مورد اهدای عضو استان در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام موجب نجات جان سه بیمار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی افشانی در این زمینه افزود: اعضای بدن «فرناز حسن زاده» بانوی ۴۶ ساله اهل ارومیه که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه این هشتمین مورد اهدای عضو در آذربایجان‌غربی از ابتدای سال جاری است، افزود: با ثبت این مورد، تاکنون بیش از ۱۵ بیمار با دریافت اعضای اهدایی، فرصت دوباره زندگی یافته‌اند.

افشانی همچنین با بیان اینکه فرهنگ اهدای عضو در سال‌های اخیر در میان خانواده‌های استان بیش از گذشته گسترش یافته است، گفت: روند اهدای عضو در آذربایجان‌غربی شتاب گرفته، به‌گونه‌ای که سال گذشته ۱۹ مورد و دو سال پیش ۳۴ مورد اهدای عضو در استان به ثبت رسید.

کد مطلب 6882306

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