به گزارش خبرگزاری مهر،علی افشانی در این زمینه افزود: اعضای بدن «فرناز حسن زاده» بانوی ۴۶ ساله اهل ارومیه که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه به بیماران نیازمند اهدا شد.
وی با اشاره به اینکه این هشتمین مورد اهدای عضو در آذربایجانغربی از ابتدای سال جاری است، افزود: با ثبت این مورد، تاکنون بیش از ۱۵ بیمار با دریافت اعضای اهدایی، فرصت دوباره زندگی یافتهاند.
افشانی همچنین با بیان اینکه فرهنگ اهدای عضو در سالهای اخیر در میان خانوادههای استان بیش از گذشته گسترش یافته است، گفت: روند اهدای عضو در آذربایجانغربی شتاب گرفته، بهگونهای که سال گذشته ۱۹ مورد و دو سال پیش ۳۴ مورد اهدای عضو در استان به ثبت رسید.
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