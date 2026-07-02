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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

تشییع رهبر شهید انقلاب حماسه ای ماندگار در تاریخ ایران خواهد بود

تشییع رهبر شهید انقلاب حماسه ای ماندگار در تاریخ ایران خواهد بود

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بدون تردید مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به یکی از باشکوه‌ترین و تاریخی‌ترین تشییع‌های کشور تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به بیش از ۱۲۰ شب حضور پرشور مردم در خیابان‌ها و میادین و لبیک آنان به فرامین رهبر معظم انقلاب، بدون تردید مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به یکی از باشکوه‌ترین و تاریخی‌ترین تشییع‌های کشور تبدیل خواهد شد و بار دیگر پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.

وی گفت: مردم ایران در همه مقاطع حساس تاریخ انقلاب ثابت کرده‌اند هرگاه دشمنان در پی تضعیف وحدت ملی و اقتدار کشور بوده‌اند، با حضوری آگاهانه و پرشور در صحنه، تمامی محاسبات آنان را بر هم زده‌اند. امروز نیز ملت ایران با حضوری میلیونی، پیام وحدت، عزت و ایستادگی خود را به جهانیان مخابره خواهند کرد.

نجفی با اشاره به جنگ رمضان افزود: دشمن با همه ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و نظامی خود وارد میدان شد اما به اهداف خود دست نیافت و این نبرد، شکست راهبردی و استراتژیک دشمن و پیروزی اراده، انسجام و مقاومت ملت ایران را به اثبات رساند. حضور باشکوه مردم در آیین تشییع نیز ادامه همان مسیر عزت، اقتدار و همبستگی ملی خواهد بود.

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آمادگی مدیریت شهری برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، خاطرنشان کرد: بر اساس تمهیدات پیش‌بینی‌شده از سوی ستاد برگزاری مراسم، برنامه‌ریزی‌های لازم برای خدمت‌رسانی به مردم انجام شده و مدیریت شهری تهران نیز با بسیج ظرفیت‌های خود، از حوزه حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری تا نیروهای عملیاتی و پشتیبانی، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، توان خود را برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم در روز تشییع به کار خواهد گرفت تا این مراسم در نهایت نظم، امنیت و آرامش برگزار شود.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری، پاکبانان، کارکنان سازمان آتش‌نشانی، اورژانس، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، عوامل اجرایی شهرداری و همه دستگاه‌های خدمت‌رسان قدردانی کرد و گفت: این عزیزان با روحیه جهادی و احساس مسئولیت، در تلاش هستند تا بهترین خدمات را به شهروندان و عزاداران ارائه دهند و زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاریخی را فراهم کنند.

نجفی در پایان تأکید کرد: تشییع رهبر شهید انقلاب تنها بدرقه پیکر یک شهید نیست، بلکه تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های امام راحل(ره)، شهدای انقلاب و رهبر معظم انقلاب است و بی‌تردید این حضور تاریخی، پیام روشنی از اقتدار، وحدت و وفاداری ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد.

کد مطلب 6877252
محدثه رمضانعلی

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