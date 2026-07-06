به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم تشییع رهبر شهید با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم اظهار کرد: امروز همه کسانی که پیش از این نسبت به ایران نگاه دیگری داشتند، باید در قضاوت خود تجدیدنظر کنند. حضور باشکوه و گسترده مردم نشان داد که ملت ایران برای سپاسگزاری، تشییع و خون‌خواهی از رهبر شهید خود چگونه به صحنه می‌آیند.

وی گفت: این قدردانی، نشانه وابستگی، عشق به رهبر و قدردانی از رهبری است که ۳۷ سال کشور را به عزت رساند و مردم امروز با حضور خود بار دیگر این وفاداری را به نمایش گذاشتند.

وزیر صمت درباره وظیفه مسئولان در قبال این حضور مردمی افزود: همان‌گونه که مردم در این مراسم حضوری گسترده داشتند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم تلاش کردند، مسئولان باید در ادامه مسیر نیز با تلاش بیشتر به مردم خدمت کنند.

وی ادامه داد: همه مسئولان باید گوش به فرمان رهبر جدید باشند و شرایطی فراهم کنند که خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه شود و قدردان این همه وفاداری، همراهی و ایثار ملت ایران باشند.

اتابک در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همدلی و تلاش همه دستگاه‌ها، خدمات‌رسانی به مردم به بهترین شکل ادامه یابد و پاسخ شایسته‌ای به این حضور، همراهی و وفاداری ملت داده شود.