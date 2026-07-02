مرحله کتبی آزمون پذیرش فلوشیپ پزشکی برگزار شد/ تغییر زمان مرحله شفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به شیوه غیرمتمرکز و به صورت الکترونیک و یا کاغذی توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۱ تیر برگزار شد.

ثبت نام در آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ از ۲ تا ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام شد و از یکم تا پنجم تیرماه فرصت تکمیل مدارک برای داوطلبان فراهم شد.

در این دوره، یک‌هزار و ۳۱۸ داوطلب برای پذیرش رقابت می‌کنند. کارت ورود به جلسه از طریق دانشگاه‌های برگزارکننده آزمون در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. ظرفیت پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۸۳ نفر است. این تعداد در رشته های تکمیلی تخصصی براساس رشته های فوق تخصصی جذب می شوند.

مرحله شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش هایPMP ،OSCE، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته) براساس جدول زمانبندی برگزار می شود که با توجه به برگزاری مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید و تعطیلات پیش‌رو، زمان برگزاری آزمون شفاهی این دوره به ۲۰ تا ۲۵ تیرماه تغییر یافته است.

داوطلبان برای اطلاع از زمان و جزئیات مرحله شفاهی، اطلاعیه‌های دانشگاه برگزارکننده آزمون خود را از طریق سایت رسمی دانشگاه و سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی دنبال کنند.