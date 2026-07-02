اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سلسله؛ توقیف ۱۸ وسیله نقلیه متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، در راستای حفظ نظم و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان سلسله، مأموران انتظامی این شهرستان عملیات‌هایی را در راستای انتظام‌بخشی به مرحله اجرا درآوردند.

دستگیری ۲ سارق در ارتباط با سرقت احشام و سیم برق

در این طرح، ۲ سارق در ارتباط با سرقت احشام و سیم برق دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

جمع‌آوری ۶ معتاد متجاهر و دستگیری ۲ خرده‌فروش مواد مخدر

همچنین در جریان این طرح، تعداد ۶ معتاد متجاهر جمع‌آوری و ۲ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند و مقادیر قابل توجهی ماده مخدر تریاک از آنان کشف شد.

توقیف ۱۲ دستگاه موتورسیکلت و ۶ دستگاه خودروی متخلف و فاقد پلاک

در ادامه اجرای این طرح، ۱۸ دستگاه وسیله نقلیه متخلف و فاقد پلاک شامل ۱۲ دستگاه موتورسیکلت و ۶ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

دستگیری ۳ نفر از افراد تحت تعقیب

همچنین ۳ نفر از افراد تحت تعقیب نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

تداوم برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی

پلیس لرستان ضمن تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا با متخلفان و مخلان نظم عمومی برخورد قانونی لازم صورت گیرد.