به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار پیمان زینلی‌زاده، از آمادگی کامل دماوند برای حمل‌ونقل، اسکان و خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

وی که جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه دماوند است، اظهار کرد: تمامی ادارات، نهادهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج در روزهای منتهی به برگزاری مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند.

زینلی‌زاده افزود: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد شهرستانی از جمله دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، جایگاه‌های عرضه سوخت، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، پایگاه‌های اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، مدارس و مساجد بین‌راهی با حداکثر ظرفیت و روحیه جهادی برای خدمت‌رسانی به زائران استان‌های همجوار آماده هستند.

وی با اشاره به پیش‌بینی زیرساخت‌های رفاهی برای زائران، تصریح کرد: چهار مجتمع خدماتی رفاهی موقت در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز و فیروزکوه برای رفاه حال زائران در نظر گرفته شده است.

جانشین سپاه ناحیه دماوند ادامه داد: همچنین ۵۳ مکان برای اسکان زائران پیش‌بینی شده و شماری از شهروندان ولایت‌مدار شهرستان نیز به‌صورت داوطلبانه منازل شخصی خود را برای اسکان زائران در اختیار حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج محلات قرار داده‌اند.