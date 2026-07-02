محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و اطلاعیه شماره پنج مورخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان، هشدار سطح نارنجی برای استان صادر شده است.

وی افزود: این پدیده جوی از ظهر امروز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه آغاز می‌شود و تا بعد از ظهر جمعه ۱۲ تیرماه تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در مدت زمان فعالیت این سامانه، شاهد کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق شرق و شمال شرق استان خواهیم بود.

وی گفت: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، توصیه می‌شود شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.