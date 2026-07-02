هشدار هواشناسی نسبت به وزش باد شدید و افزایش دما در همدان

روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی نشاندهنده آسمانی عمدتاً صاف و آفتابی برای استان در پنج روز آینده است.
وی با اشاره به تغییرات دمایی افزود: تغییرات دمایی در روز جاری محسوس نخواهد بود، اما از فردا جمعه تا اواسط هفته پیش رو شاهد افزایش ۲ تا ۳ درجهای دما در اکثر نقاط استان همدان خواهیم بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت وزش باد تصریح کرد: در ساعات بعدازظهر در روزهای آتی شاهد وزش موقت باد خواهیم بود، اما برای فردا جمعه و بهویژه روز شنبه، وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر پیشبینی میشود که سرعت وزش باد در روز شنبه به اوج خود خواهد رسید.
وی با ارائه گزارش دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان گفت: در شبانهروز گذشته شهرستان اسدآباد با دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و شهرستان بهار با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتیگراد،خنکترین نقطه استان گزارش شدند.
زاهدی ادامه داد: همچنین نوسانات دمایی در مرکز استان در ۲۴ ساعت گذشته نیز بین ۱۳ تا ۳۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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