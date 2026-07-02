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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

دمای اصفهان همچنان روند کاهشی دارد

دمای اصفهان همچنان روند کاهشی دارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم روند کاهشی دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۲ تا چهار درجه‌ای دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده، اظهار کرد: بادرود از توابع نطنز امروز با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و حداقل دمای آن طی بامداد جمعه به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از فردا جمعه و طی هفته آینده روند دما در سطح استان افزایشی خواهد شد.

معتمدی ادامه داد: تا اوایل هفته آینده در ساعات بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق به‌ویژه نواحی شمالی، شرقی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6877544

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