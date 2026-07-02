دمای اصفهان همچنان روند کاهشی دارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۲ تا چهار درجه‌ای دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده، اظهار کرد: بادرود از توابع نطنز امروز با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و حداقل دمای آن طی بامداد جمعه به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از فردا جمعه و طی هفته آینده روند دما در سطح استان افزایشی خواهد شد.

معتمدی ادامه داد: تا اوایل هفته آینده در ساعات بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق به‌ویژه نواحی شمالی، شرقی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.