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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

آموزش ۲۳۰۰ کاربر آسیب‌پذیر جاده‌ای در خراسان جنوبی 

آموزش ۲۳۰۰ کاربر آسیب‌پذیر جاده‌ای در خراسان جنوبی 

بیرجند- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۳۰۰ موتورسوار و عابر پیاده در برنامه‌های آموزش ایمنی ترافیک شرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت ارتقای فرهنگ ایمنی در کاهش سوانح رانندگی اظهار کرد: کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای شامل موتورسواران، عابران پیاده، دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها و سایر گروه‌های در معرض خطر هستند که به دلیل شرایط تردد، بیش از دیگران در معرض حوادث رانندگی قرار دارند، بنابراین آموزش این گروه‌ها از اولویت‌های اصلی حوزه ایمنی به شمار می‌رود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵ دوره آموزشی ویژه موتورسواران در نقاط مختلف استان برگزار شده که طی آن یک هزار و ۹۵۰ نفر آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند.

مزیدی بیان کرد: در این دوره‌ها موضوعاتی همچون رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی، رانندگی ایمن و آشنایی با خطرات تردد در محورهای برون‌شهری آموزش داده شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۱۹ دوره آموزشی ویژه عابران پیاده با حضور ۴۰۰ نفر برگزار شده است که در آن نحوه عبور ایمن از راه‌ها، توجه به علائم ترافیکی، خطرات حاشیه راه‌ها و ضرورت رفتارهای ایمن در محیط‌های جاده‌ای مورد تأکید قرار گرفته است.

مزیدی با تأکید بر اینکه آموزش نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد، اظهار کرد: اجرای این برنامه‌ها در راستای سیاست‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای ارتقای فرهنگ ایمنی، کاهش تلفات و افزایش آگاهی عمومی انجام می‌شود.

کد مطلب 6849153

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