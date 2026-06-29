به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: چهار سامانه جدید ثبت تخلفات رانندگی با هدف افزایش ایمنی سفرها، ارتقای نظارت بر رفتار کاربران جادهای و کاهش تصادفات و تلفات ناشی از سوانح رانندگی در محورهای استان نصب و راهاندازی شده است.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در مدیریت ترافیک افزود: توسعه سامانههای هوشمند حملونقل از مهمترین راهکارهای ارتقای ایمنی راهها است و استفاده از تجهیزات نظارتی هوشمند، امکان پایش مستمر و دقیق محورهای ارتباطی را فراهم میکند.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی بیان کرد: هماکنون ۶۳ سامانه هوشمند ثبت تخلف در محورهای استان فعال است که چهار سامانه جدید در محورهای پرتردد بیرجند-اسدیه و فردوس-سرایان به این مجموعه اضافه شدهاند.
سهرابی با بیان اینکه توسعه این سامانهها نقش مهمی در کاهش تخلفات رانندگی دارد، ادامه داد: کاهش تصادفات جادهای، کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان، کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از سوانح رانندگی، افزایش پوشش نظارتی در نقاط حساس و حادثهخیز و ایجاد نظم بیشتر در تردد وسایل نقلیه از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
وی تأکید کرد: توسعه سامانههای هوشمند ثبت تخلف، یکی از برنامههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی برای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان و کاهش حوادث رانندگی به شمار میرود.
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