به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه این هفته تهران (۱۲ تیر ماه) به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

طبق روال، درب‌های دانشگاه تهران از ساعت ۱۰:۳۰ به روی نمازگزاران گشوده خواهد شد و برنامه‌ها از ساعت ۱۱:۰۰ آغاز می‌شود.