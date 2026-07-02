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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود

نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه این هفته تهران (۱۲ تیر ماه) به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

طبق روال، درب‌های دانشگاه تهران از ساعت ۱۰:۳۰ به روی نمازگزاران گشوده خواهد شد و برنامه‌ها از ساعت ۱۱:۰۰ آغاز می‌شود.

کد مطلب 6877374
زهرا علیدادی

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