به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه این هفته تهران (۱۲ تیر ماه) به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و در دانشگاه تهران برگزار میشود.
طبق روال، دربهای دانشگاه تهران از ساعت ۱۰:۳۰ به روی نمازگزاران گشوده خواهد شد و برنامهها از ساعت ۱۱:۰۰ آغاز میشود.
نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و در دانشگاه تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه این هفته تهران (۱۲ تیر ماه) به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و در دانشگاه تهران برگزار میشود.
طبق روال، دربهای دانشگاه تهران از ساعت ۱۰:۳۰ به روی نمازگزاران گشوده خواهد شد و برنامهها از ساعت ۱۱:۰۰ آغاز میشود.
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