به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت خام در معاملات روز پنجشنبه (۲۵ تیر ۱۴۰۵) با وجود فشار نزولی، نزدیک به بالاترین سطح یک‌ماهه باقی ماند. برنت دریای شمال با کاهش ۰.۶۸ درصدی به ۸۴.۳۷ دلار و نفت خام WTI با افت ۰.۲۳ درصدی به ۷۹.۴۲ دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص در ابتدای هفته نوسان مثبت ۱۴ درصدی را تجربه کرده بودند و اکنون در ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۲ درصد عقب‌نشینی کرده‌اند.

حملات به زیرساخت‌های نفتی؛ صادرات عراق متوقف شد

آمریکا برای اولین بار از زمان اعمال مجدد محاصره دریایی ایران، یک نفتکش در نزدیکی پایانه اصلی صادراتی این کشور را هدف قرار داد. در واکنش، ایران به پایگاه‌های آمریکایی در کویت و اردن حمله کرد و این درگیری را «جنگ وجودی» با آمریکا توصیف نمود.

به گزارش رویترز، پس از اصابت پهپاد به یک نفتکش در پایانه بصره، بارگیری نفت خام در تمامی پایانه‌های صادراتی عراق متوقف شد.

تنگه هرمز؛ ترافیک به کمترین میزان دو ماه اخیر رسید

تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح دو ماه گذشته رسیده است. در روز چهارشنبه — اولین روز کامل پس از اعمال مجدد محاصره دریایی ایران — تنها ۷ کشتی از این آبراه عبور کردند که در مقایسه با ۱۳ فروند روز قبل، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

تحلیلگران: نفت ۱۰۰ دلاری دور از ذهن نیست

اوله والبای، تحلیلگر SEB Research، گفت معامله نفت در محدوده ۹۰ تا ۹۵ دلار با اوضاع کنونی منطقی است و احتمال رسیدن به مرز ۱۰۰ دلار نیز وجود دارد.

وائل مکارم از شرکت Exness نیز تأکید کرد که با وجود تشدید تنش‌ها، نفتکش‌ها همچنان — هرچند با تعداد کمتر — از تنگه هرمز عبور می‌کنند و بازارها در حال سنجش ریسک‌های فوری عرضه هستند.

نمودارهای زیر آخرین تغییرات نفت برنت (دریای شمال) و WTI (وست تگزاس اینترمدییت آمریکا) را بر حسب دلار به ازای هر بشکه نشان می‌دهد.