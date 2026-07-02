نایب رئیس مجلس: توسعه صنعت در بوشهر به رفاه مردم منتج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در حوزه تولید انرژی است و نقش بی‌بدیلی در اقتصاد ملی دارد؛ بنابراین دولت و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند متناسب با این جایگاه، برای توسعه استان گام‌های جدی‌تری بردارند.

وی افزود: توسعه بوشهر نباید تنها در حوزه صنعت خلاصه شود، بلکه لازم است زیرساخت‌های رفاهی، بهداشتی، آموزشی و کشاورزی نیز همگام با ظرفیت‌های اقتصادی استان رشد کنند تا مردم از ثمره این خدمات ملی بهره‌مند شوند.

سرمایه‌گذاری باید در خدمت مردم بوشهر باشد

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه جذب سرمایه‌گذار گفت: امروز دیگر نباید صرفاً به دنبال ورود هر سرمایه‌گذاری باشیم، بلکه باید از میان متقاضیان، افرادی انتخاب شوند که علاوه بر تأمین نیازهای کشور، منافع مردم بوشهر را نیز در نظر بگیرند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی ضرورتی انکارناپذیر برای کشور است، اما این توسعه نباید به قیمت افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی، کاهش کیفیت زندگی و نادیده گرفتن حقوق مردم بومی تمام شود.

وی تأکید کرد: توسعه صنعتی زمانی ارزشمند است که در کنار آن، توسعه انسانی، ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم نیز محقق شود تا بوشهر تنها محل استقرار صنایع نباشد، بلکه به استانی مطلوب برای زندگی تبدیل شود.

«حیات طیبه»؛ الگویی برای تحول آموزش در بوشهر

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در توسعه کشور گفت: مهم‌ترین موضوع در این استان، تقویت نظام آموزشی است و پیشنهاد می‌کنم یک مجموعه آموزشی با الگوی «حیات طیبه» در مرکز استان ایجاد شود.

وی توضیح داد: این الگو، مجموعه‌ای آموزشی از دوره پیش‌دبستانی تا پایان متوسطه است که علاوه بر آموزش، امکانات ورزشی، بهداشتی، مشاوره‌ای و فرهنگی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد و با مدیریت راهبردی، به دنبال تربیت همه‌جانبه نسل آینده است.

حاجی‌بابایی افزود: این مدارس باید با مشارکت معتمدان محلی، روحانیون و خانواده‌ها اداره شوند تا مدرسه به کانون اثرگذار تربیتی در محله تبدیل شده و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتباط مؤثر با خانواده‌ها کاهش یابد.

دانشگاه‌های مهارتی؛ حلقه اتصال جوانان بومی به صنعت

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی استان بوشهر، دانشگاه‌های مهارتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه استان دانست و گفت: این مراکز آموزشی برای بوشهر همانند اکسیژن هستند و باید نیاز صنایع به نیروی انسانی متخصص را از طریق آموزش نیروهای بومی تأمین کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنایع پتروشیمی و واحدهای بزرگ تولیدی باید از نیروهای متخصص استان استفاده کنند و همچنین در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی، در تجهیز مدارس، مراکز درمانی و توسعه زیرساخت‌های عمومی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مشارکت داشته باشند تا فاصله سطح رفاه میان کارکنان صنعت و سایر مردم کاهش یابد.

جنگ روایت‌ها؛ میدان اصلی تقابل امروز

حاجی‌بابایی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز مهم‌ترین تهدید علیه کشور، جنگ روایت‌ها و انتشار اخبار کذب و ناامیدکننده در فضای مجازی است که با هدف ایجاد اضطراب و تضعیف روحیه مردم از سوی دشمنان، به‌ویژه آمریکا، دنبال می‌شود.

وی افزود: حضور مردم در صحنه، حفظ انسجام ملی و تقویت همبستگی اجتماعی مهم‌ترین ابزار مقابله با این جنگ شناختی و رسانه‌ای است.

اقتدار ایران در تنگه هرمز و ضرورت حفظ وحدت

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: این آبراه بین‌المللی از ابتدا تا انتها نماد اقتدار ملت ایران است و امروز قدرت جمهوری اسلامی در این منطقه برای همگان آشکار شده است.

وی افزود: کشوری که روزی سپاه پاسداران را تروریست می‌خواند، اکنون ناچار است قدرت جمهوری اسلامی را در منطقه به رسمیت بشناسد.

حاجی‌بابایی در پایان با تأکید بر ضرورت همگرایی میان قوای سه‌گانه خاطرنشان کرد: مجلس، دولت و قوه قضائیه باید با حفظ وحدت و هم‌افزایی، مطالبات مردم را دنبال کنند. نقد سازنده لازمه پیشرفت است، اما اختلافات داخلی نباید به تضعیف کشور منجر شود. همه مسئولان وظیفه دارند با همدلی، مسیر پیشرفت و اقتدار ایران را ادامه دهند و با اتکا به توان داخلی، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام بگذارند.