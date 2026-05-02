به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای جنگ تحمیلی و تبریک هفته معلم، به بیان دیدگاههای خود درباره نظام تعلیم و تربیت، جایگاه معلمان و دستاوردهای مشترک مجلس و دولت پرداخت.
نایبرئیس مجلس با اشاره به تلاشهای متعدد مجلس شورای اسلامی برای حل مسائل معلمان، گفت: نظام رتبهبندی معلمان در اجرا به خوبی عمل نشد و نگاه بلندمدتی در آن صورت نگرفت.
وی افزود: با وجود همه اقدامات صورتگرفته، هنوز نتوانستهایم جایگاه معلم را در تراز جمهوری اسلامی ایران تعریف کنیم و باید معلم در جامعه جایگاه ویژه خود را پیدا کند.
جااجیبابایی در ادامه به یکی از موفقیتهای مهم همکاری قوای مقننه و مجریه اشاره کرد و اظهار داشت: دستور رئیسجمهور در خصوص حذف شرکتهای واسطهای، امروز بیش از یک میلیون نفر از کارکنان شرکتی را خوشحال کرده است. کار مشترک مجلس و دولت توانست با حذف این شرکتها، گامی بزرگ در جهت تأمین امنیت شغلی کارکنان بردارد.
وی با تأکید بر لزوم توسعه مدارس محلهمحور و الگوی «حیات طیبه» در استان زنجان، خاطرنشان کرد: «این مدارس میتوانند الگویی برای سایر استانهای کشور باشند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: چنین الگویی میتواند تحولی اساسی در رویکرد تعلیم و تربیت ایجاد کند.
دوران ابتدایی؛ فونداسیون تعلیم و تربیت
حاجیبابایی با اشاره به اهمیت بیبدیل دوران تحصیل ابتدایی، آن را فونداسیون تعلیم و تربیت هر دانشآموزی دانست و تصریح کرد: «همه مؤلفههای اقتدار، امنیت و توسعه اقتصادی و فرهنگی از آموزش و پرورش نشأت میگیرد. حضور مردم در خیابانها به کشور اقتدار میدهد، اقتدار باعث امنیت میشود و امنیت نیز بستر توسعه اقتصادی را فراهم میسازد. این زنجیره ارزشمند، همگی ریشه در آموزش و پرورش درست دارد.»
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی به مؤلفه قدرت در عرصه بینالمللی اشاره کرد و گفت: قدرت ملت ایران در برابر آمریکا، اکنون در فضای اجتماعی گسترش یافته است. این قدرت موجب شده برخی از غفلتها که به بروز حوادث دیماه انجامید، جبران شود.
وی حضور گسترده مردم در خیابانها را پشتوانه نیروهای مسلح کشور دانست و افزود: این آگاهی مردمی از نهاد آموزش به جامعه تزریق میشود.
حاجیبابایی با بیان اینکه «امنیت عمومی حرف اول را در اقتصاد میزند»، تأکید کرد: حضور مردم اقتدار میآورد، اقتدار امنیت میآفریند و امنیت، شرایط توسعه اقتصادی را مهیا میکند. از این رو از هر جهت به آموزش و پرورش میرسیم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای اخیر جنگ تحمیلی، از زحمات معلمان، اساتید و همه مسئولان و مدیران حاضر در جلسه قدردانی کرد و خالی نماندن میدان و خیابان از حضور مردم را نشانه آگاهی و بصیرت جامعه دانست که ریشه در آموزش و پرورش دارد.
