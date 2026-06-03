به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای عملیات رمضان و شهدای عرصه مهارت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای عملیات رمضان و شهدای عرصه مهارت، اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی، مرهون جان‌فشانی‌های شهیدان والامقام است.

وی با اشاره به جایگاه حیاتی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در پیشرفت کشور، تصریح کرد: جامعه امروز به همان میزان که به اکسیژن نیاز دارد، نیازمند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، بدون ارتقای مهارت‌آموزی محقق نخواهد شد، به همین دلیل تمامی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مکلف هستند آموزش‌های مهارتی را در اولویت قرار داده و نسبت به ارتقای مهارت نیروی انسانی خود مسئولانه عمل کنند.

وی با اشاره به قدمت بیش از پنج‌دهه مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای همدان، افزود: این مجموعه نیازمند بازسازی و توسعه زیرساختی است؛ نگاه ما باید آینده‌نگرانه باشد تا با تبدیل این مرکز به «پردیس ملی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای»، زمینه بهره‌مندی کارآموزان از سراسر کشور و حتی کشورهای منطقه فراهم شود.

حاجی‌بابایی در ادامه با گرامیداشت شهیدان والامقامی همچون سردار سپهبد شهید شادمانی و سردار شهید حاج حسین همدانی، بر لزوم صیانت از نام و یاد این شخصیت‌های برجسته تأکید کرد و گفت: نباید نقش‌آفرینی‌های این فرماندهان عالی‌رتبه در سطوح ملی و راهبردی فراموش شود؛ چراکه نام آنان در تاریخ پرشکوه این سرزمین ماندگار است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای همه‌جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران در سال‌های گذشته نشان داده که در دفاع از استقلال، منافع ملی و عزت خود، استوار و مقاوم است.

وی تصریح کرد: دشمنان با تکیه بر فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دنبال توقف مسیر پیشرفت کشور بودند، اما ملت ایران با وحدت ملی، رهبری حکیمانه و تکیه بر توان داخلی، از تمامی این چالش‌ها عبور کرده است.

حاجی‌بابایی در پایان خاطرنشان کرد: امروز در «جنگ اراده‌ها»، وظیفه همه مسئولان و آحاد مردم، تلاش برای سازندگی و رفع مشکلات اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی است تا ایرانی آباد و پیشرفته برای نسل‌های آینده به یادگار بماند.