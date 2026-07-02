مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در قم از حرم تا مسجدجمکران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین تصمیمات اتخاذ شده درباره برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید در قم اظهار کرد: در روزهای اخیر نشستهای تخصصی و کارشناسی متعددی با حضور دستگاههای مسئول برگزار شد تا همه ابعاد اجرایی مراسم بهویژه موضوع امنیت، سلامت و رفاه زائران با دقت بررسی شود.
وی افزود: در تمامی این جلسات، تأمین امنیت و حفظ سلامت مردم به عنوان مهمترین اولویت مورد توجه قرار گرفت و برنامهریزیها نیز بر همین اساس انجام شد.
رئیس ستاد اجرایی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در قم ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی، تعیین مسیر مناسب برای برگزاری مراسم بود تا ضمن فراهم شدن امکان حضور گسترده مردم، از ایجاد تراکم و ازدحام در یک نقطه جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از بررسیهای دقیق میدانی و کارشناسی، مسیری انتخاب شد که امکان توزیع مناسب جمعیت در طول چند کیلومتر را فراهم کرده و مدیریت مراسم را تسهیل کند.
حرکت از حرم به جمکران برای مدیریت جمعیت انتخاب شد
جمیری گفت: بررسیهای کارشناسی نشان داد اگر مراسم از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر برگزار شود، به دلیل محدود شدن مسیر در انتهای مراسم، احتمال افزایش تراکم جمعیت وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مقابل، حرکت از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران، به دلیل گستردگی فضای مقصد، شرایط مناسبتری برای توزیع جمعیت و مدیریت بهتر زائران فراهم میکند.
فرمانده سپاه استان قم تصریح کرد: بر همین اساس و با جمعبندی نظرات کارشناسان و مسئولان ذیربط، مسیر نهایی مراسم از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران تعیین شد.
وی بیان کرد: این تصمیم با هدف ارتقای سطح ایمنی، تسهیل خدماترسانی و فراهم شدن شرایط مطلوبتر برای حضور گسترده مردم اتخاذ شده است.
نماز در مسجد جمکران اقامه میشود
رئیس ستاد اجرایی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در قم اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، آیین تشییع صبح روز سهشنبه ۱۶ تیرماه و متناسب با شرایط و اقتضائات اجرایی آغاز خواهد شد.
وی افزود: پس از پایان مراسم تشییع و رسیدن پیکر مطهر رهبر شهید و شرکتکنندگان به مسجد مقدس جمکران، نماز به امامت یکی از مراجع عظام تقلید در این مکان مقدس اقامه خواهد شد.
جمیری در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و امنیتی با آمادگی کامل در صحنه حضور دارند تا این مراسم با نظم، آرامش و امنیت کامل برگزار شود.
قم- رئیس ستاد اجرایی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در قم گفت: مسیر نهایی مراسم از حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران تعیین شد و نماز نیز به امامت یکی از مراجع تقلید اقامه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین تصمیمات اتخاذ شده درباره برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید در قم اظهار کرد: در روزهای اخیر نشستهای تخصصی و کارشناسی متعددی با حضور دستگاههای مسئول برگزار شد تا همه ابعاد اجرایی مراسم بهویژه موضوع امنیت، سلامت و رفاه زائران با دقت بررسی شود.
نظر شما