پیشگیری از ۵۰۶ فقره سقط در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی پورسلیمی در آیین اهدای ۵۰ بسته معیشتی و حمایتی که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان، مرکز «نفس» و دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف این برنامه، شناسایی مادرانی است که به دلیل مشکلات اقتصادی، نگرانی از تأمین هزینههای زندگی یا سایر تنگناهای معیشتی، در معرض تصمیم به سقط جنین قرار دارند.
پورسلیمی با تأکید بر اینکه حمایت از این خانوادهها به توزیع بستههای معیشتی محدود نمیشود، گفت: جلسات ماهانه با حضور مادران تحت حمایت برگزار میشود و کارشناسان حوزههای اجتماعی، روانشناسی و سلامت، شرایط هر خانواده را بررسی و راهکارهای لازم را برای رفع مشکلات آنان ارائه میکنند. همچنین خانوادههای واجد شرایط برای بهرهمندی از خدمات مستمر به نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی معرفی میشوند.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی در اجرای این طرح، بیان کرد: حمایت از مادران باردار نیازمند و کاهش عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سقط جنین، مستلزم همکاری مستمر همه دستگاههای مسئول است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان همچنین از ثبت ۵۰۶ مورد انصراف قطعی از سقط جنین در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته نیز با همکاری دستگاههای حمایتی، مرکز «نفس» و بهرهگیری از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی، برای ۴۰ مادر نیازمند بستههای حمایتی در نظر گرفته شد.
پورسلیمی اظهار کرد: افزایش آموزشهای عمومی، ارتقای آگاهی حقوقی خانوادهها و تقویت حمایتهای اجتماعی از مادران باردار از مهمترین راهکارهای کاهش سقط جنین و حمایت از بنیان خانواده است.
وی با قدردانی از فعالیتهای مرکز «نفس» به عنوان مرکز مشاوره تخصصی پیشگیری از سقط جنین در استان افزود: خدمات این مرکز از مرحله مشاوره تا حمایت از مادران باردار، تولد فرزند و مراقبتهای پس از آن به صورت رایگان ارائه میشود.
پورسلیمی تاکید کرد: این برنامه با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و ایجاد امید در خانوادههای نیازمند، با جدیت در سطح استان ادامه خواهد یافت.
نظر شما