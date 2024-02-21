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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

مدیر شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر خبر داد؛

پلمب مرکز غیر مجاز طب سنتی در مشگین‌شهر

پلمب مرکز غیر مجاز طب سنتی در مشگین‌شهر

مشگین شهر _ مدیر شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر گفت: یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز در فخرآباد مشگین شهر پلمب و به مراجع قانونی ارجاع داده شد.

امین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناس نظارت بر درمان، یک مرکز درمانی غیر مجاز در مشگین شهر بدلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در انجام طب سنتی و امور درمان، شناسایی و با همکاری اداره تعزیرات، پلمب و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

ابراهیمی بیان کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و درمانی از قبیل طب سنتی، طب سوزنی و …در مراکز غیر مجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر پزشک یا متخصصین مربوطه انجام شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر تاکید کرد: همشهریان می توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان های پزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر گزارش کنند.

کد مطلب 6033778

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